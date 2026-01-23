 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
Kommt mit ihm der lange ersehnte Aufschwung? Trainer Pietro Berrafato (schwarze Jacke) ist der neue Chef an der Seitenlinie beim Landesligisten TSG Pfeddersheim. Foto: Andreas Stumpf/pakalski-press
Neuer Trainer der TSG Pfeddersheim arbeitet an der Siegermentalität

Pietro Berrafato sieht beim abstiegsbedrohten Landesligisten mehr Potenzial, als der zwölfte Tabellenplatz suggeriert

Worms. Die TSG Pfeddersheim nimmt mit einem neuen Trainer einen weiteren Anlauf, um zurück in die Erfolgsspur zu kommen. Mal wieder. Nun soll Ex-Profi Pietro Berrafato den Erfolg zurück ans Schießhaus bringen und strahlt dabei zum Start jede Menge Zuversicht aus.

Wie der neue Chef an der TSG-Seitenlinie die Mission Landesliga-Klassenerhalt angeht, welcher Neuzugang die Pfeddersheimer Offensive soll und was seiner neuen Mannschaft laut Berrafato in den vergangenen Monaten etwas gefehlt hat, lest ihr im Plus-Artikel der Wormser Zeitung.

Claus RosenbergAutor