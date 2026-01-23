Neuer Trainer der TSG Pfeddersheim arbeitet an der Siegermentalität

Worms. Die TSG Pfeddersheim nimmt mit einem neuen Trainer einen weiteren Anlauf, um zurück in die Erfolgsspur zu kommen. Mal wieder. Nun soll Ex-Profi Pietro Berrafato den Erfolg zurück ans Schießhaus bringen und strahlt dabei zum Start jede Menge Zuversicht aus.

Wie der neue Chef an der TSG-Seitenlinie die Mission Landesliga-Klassenerhalt angeht, welcher Neuzugang die Pfeddersheimer Offensive soll und was seiner neuen Mannschaft laut Berrafato in den vergangenen Monaten etwas gefehlt hat, lest ihr im Plus-Artikel der Wormser Zeitung.