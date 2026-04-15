Neuer Trainer der Holzheimer SG kommt vom Wuppertaler SV

Das ist Sven van Beuningen. – Foto: SwegPhoto

Es stimmt, erst wenn bei der turnusmäßigen Mitgliederversammlung der Fußballer am 11. Mai alles glatt läuft, tritt Udo Wanneck auch offiziell die Nachfolge des dann auf eigenen Wunsch ausscheidenden Michael Volz als Abteilungsleiter der Holzheimer SG an. Doch weil es schon ein wenig pressiert, hat der 63-Jährige seine Arbeit längst aufgenommen.

Eine ganz wichtige Personalie ist seit Anfang der Woche geklärt. Am Montagabend teilte die neue sportliche Leitung der Mannschaft mit, wer am 1. Juli auf Coach Jesco Neumann folgt: Sven van Beuningen tritt bei der HSG seine erste Trainerstelle im Seniorenbereich an. Aktuell steht der 36-Jährige noch in Diensten des Wuppertaler SV, mit dessen C-Junioren (U15 II) er Platz sechs in der Bergischen Leistungsklasse belegt. In der Saison 2021/22 war der Düsseldorfer beim Landesligisten SG Unterrath unter Deniz Top als spielender Co-Trainer im Einsatz, obwohl der Stürmer da seine aktive Karriere mit den Stationen Sparta Bilk, Düsseldorfer SV 04 (beide Bezirksliga), SSVg Heiligenhaus, VfL Benrath, 1. FC Mönchengladbach und ASV Mettmann (alle Landesliga) eigentlich schon beendet hatte.

Fokus liegt auf Talenten

Der Plan sei, so Wanneck, „mit jungen Wilden und einem jungen Trainer“ den Neuaufbau zu stemmen. In die sportliche Leitung zurückgekehrt ist David Rodriguez, der, obwohl nach der nicht ganz geräuschlosen Trennung von Trainer Hamid Derakhshan Anfang November 2024 von seinem Posten zurückgetreten, so gut wie keine Partie der Mannschaft verpasst hat. „Er hat schwarz-weißes Blut“, stellt der designierte Abteilungsleiter schmunzelnd fest. Gemeinsam mit dem zukünftig in gleicher Funktion für den Verein tätigen Stefan Weyers, der an der Seite von Vereinsikonen wie Calli Schneider noch für die Ü32 der HSG auf Torjagd geht, ist er schon seit einigen Wochen dabei, den Spielermarkt nach ins neue Profil passenden Kandidaten zu durchforsten. Das klappt so gut, dass Wanneck in Aussicht stellt, bereits Ende dieser Woche die ersten Neuzugänge präsentieren zu können. Auch der Co-Trainer sei bis dahin fix, hofft er. „Dabei ist Kreativität gefordert“, sagt er, möchte aber festgehalten wissen, dass die Holzheimer auch schon vorher nicht als „Big Spender“ aufgetreten seien. „So ein Verein sind wir nicht.“ Und es gebe auch keine finanziellen Probleme, fügt er an: „Alle Vereinbarungen der laufenden Saison werden eingehalten. Dafür steht Michael Volz mit seinem Namen!“