Neuer Trainer der Holzheimer SG kommt vom Wuppertaler SV

Es stimmt, erst wenn bei der turnusmäßigen Mitgliederversammlung der Fußballer am 11. Mai alles glatt läuft, tritt Udo Wanneck auch offiziell die Nachfolge des dann auf eigenen Wunsch ausscheidenden Michael Volz als Abteilungsleiter der Holzheimer SG an. Doch weil es schon ein wenig pressiert, hat der 63-Jährige seine Arbeit längst aufgenommen.
Eine ganz wichtige Personalie ist seit Anfang der Woche geklärt. Am Montagabend teilte die neue sportliche Leitung der Mannschaft mit, wer am 1. Juli auf Coach Jesco Neumann folgt: Sven van Beuningen tritt bei der HSG seine erste Trainerstelle im Seniorenbereich an. Aktuell steht der 36-Jährige noch in Diensten des Wuppertaler SV, mit dessen C-Junioren (U15 II) er Platz sechs in der Bergischen Leistungsklasse belegt. In der Saison 2021/22 war der Düsseldorfer beim Landesligisten SG Unterrath unter Deniz Top als spielender Co-Trainer im Einsatz, obwohl der Stürmer da seine aktive Karriere mit den Stationen Sparta Bilk, Düsseldorfer SV 04 (beide Bezirksliga), SSVg Heiligenhaus, VfL Benrath, 1. FC Mönchengladbach und ASV Mettmann (alle Landesliga) eigentlich schon beendet hatte.
Fokus liegt auf Talenten
Der Plan sei, so Wanneck, „mit jungen Wilden und einem jungen Trainer“ den Neuaufbau zu stemmen. In die sportliche Leitung zurückgekehrt ist David Rodriguez, der, obwohl nach der nicht ganz geräuschlosen Trennung von Trainer Hamid Derakhshan Anfang November 2024 von seinem Posten zurückgetreten, so gut wie keine Partie der Mannschaft verpasst hat. „Er hat schwarz-weißes Blut“, stellt der designierte Abteilungsleiter schmunzelnd fest. Gemeinsam mit dem zukünftig in gleicher Funktion für den Verein tätigen Stefan Weyers, der an der Seite von Vereinsikonen wie Calli Schneider noch für die Ü32 der HSG auf Torjagd geht, ist er schon seit einigen Wochen dabei, den Spielermarkt nach ins neue Profil passenden Kandidaten zu durchforsten. Das klappt so gut, dass Wanneck in Aussicht stellt, bereits Ende dieser Woche die ersten Neuzugänge präsentieren zu können. Auch der Co-Trainer sei bis dahin fix, hofft er. „Dabei ist Kreativität gefordert“, sagt er, möchte aber festgehalten wissen, dass die Holzheimer auch schon vorher nicht als „Big Spender“ aufgetreten seien. „So ein Verein sind wir nicht.“ Und es gebe auch keine finanziellen Probleme, fügt er an: „Alle Vereinbarungen der laufenden Saison werden eingehalten. Dafür steht Michael Volz mit seinem Namen!“
Denn auf der Suche nach ins Budget passendem Personal für die nächste Saison steht natürlich auch der aktuelle Kader im Fokus. Signalwirkung könnten daher die Zusagen von Jan Schumacher (25), seit seinem Wechsel vom Bezirksligisten SG Rommerskirchen/Gilbach 2023 ein Ausbund an Beständigkeit, und Paul Wolf (23), der in der Spielzeit 2021/22 vom B-Ligisten TuS Reuschenberg zur HSG gestoßen war, haben. Die beiden Kicker im besten Fußballalter stehen für das Konzept, dem eingeschlagenen Weg mit Fußballern aus dem Rhein-Kreis zu folgen.
Der ebenfalls im Wort stehende Emre-Ilhan Caraj trägt seit der Saison 2024/25 das Holzheimer Trikot, war zuvor für die Landesligisten FC Kosova am Ball. Ihr Bekenntnis zum Team gelte wie das des neuen Trainers im Übrigen sowohl für die Ober- als auch die Landesliga, versichert Wanneck, wobei er trotz eines knüppelharten Restprogramms felsenfest vom Klassenverbleib überzeugt ist. Ihre Widerstandsfähigkeit habe die Mannschaft schließlich bereits hinreichend unter Beweis gestellt, findet er. So habe Luki Müller, nicht nur im Aufstiegsjahr ein wesentlicher Stabilitätsfaktor, in der Oberliga nur einmal gespielt, für den im Sommer mit der Erfahrung aus der Oberliga (Union Nettetal) und der Mittelrheinliga (TuS Blau-Weiß Königsdorf) gekommenen Aaron Thomas stünden gerade mal sieben Einsätze zu Buche. Bitter ist zudem der Ausfall von Jonas Theuerzeit, der sich beim 1:4 in Essen eine schmerzhafte Prellung am Oberschenkel zugezogen hatte und darum auch am Sonntag im so eminent wichtigen Duell mit dem VfB Homberg (0:3) passen musste.
Für Wanneck gilt deshalb der Wahlspruch: „Wir haben keine Probleme – wir müssen Lösungen finden.“ Darum fordert er von allen, die es gut mit der Holzheimer SG meinen, „Unterstützung im Vollgasbereich“ ein. „Trainer, Spieler, Zuschauer und Sponsoren müssen zusammenhalten – das wäre in unserer Situation ganz wichtig.“
Trainer der Holzheimer SG seit Saison 2021/2022
Saison 2026/27 Sven van Beuningen
Saison 2025/26 Jesco Neumann
Saison 2024/25 Jesco Neumann (ab 13. November 2024; Hamid Derakshan (bis 8. November 2024)
Saison 2023/24 Hamid Derakshan
Saison 2022/23 Hamid Derakhshan
Saison 2021/22 Hamid Derakhshan