Neuer Trainer der 1. Mannschaft von Steglitz GB

Antonio Cagalj, unser Trainer der 1. Mannschaft von Steglitz GB ist in Kroatien geboren, wo er seine Leidenschaft für den Fußball entwickelte. Schon in jungen Jahren begann er, seine ersten fußballerischen Grundlagen zu legen und sich für das Spiel zu begeistern. Diese frühen Erfahrungen prägten nicht nur seine Technik, sondern auch seine Sichtweise auf Teamarbeit und taktische Strategien.

Seit vielen Jahren lebt er in Berlin und hat sich erfolgreich in die lokale Fußballszene integriert. Mit einem tiefen Verständnis für das Spiel und einem klaren Fokus auf Teamentwicklung hat er es geschafft, die Spieler sowohl individuell als auch kollektiv zu fördern. Sein Ansatz ist geprägt von einer strukturierten Methodik, die es der Mannschaft ermöglicht, ihre Fähigkeiten kontinuierlich zu verbessern.