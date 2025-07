Neuer Trainer bringt Erfahrung als Oberliga-Spieler mit

Wir haben einen neuen Trainer! Florian Bitzka, zuletzt Coach bei Fortuna Babelsberg II, wechselt an die Golmer Chaussee und führt unser Team in die neue Landesliga-Saison. Bei der Mannschaftsvorstellung gestern Abend ließ er schon erkennen, dass die Vorbereitung kein Spaziergang wird. Der Trainingsstart ist um zwei Wochen auf den 14. Juli vorverlegt.



Der gebürtige Frankfurter bringt jede Menge Erfahrungen in sein Amt ein. Als Spieler stand er unter anderem in Diensten des FSV 63 Luckenwalde, wo er in der Oberliga die Kapitänsbinde trug. Bisherige Trainerstationen waren Fortuna Babelsberg I (Co./BBL), die Reserve des FSV 63 Luckenwalde (Head/LL) und nach einer Familienpause Fortuna II (KOL). Dort wollte er seinen Dienst eigentlich auch fortsetzen.



„Ich bin ehrlich. Es war schwer für mich, die Jungs bei Fortuna zu verlassen. Aber die Gespräche mit Bornim und vor allem Alex Ost waren so auf den Punkt und auf Augenhöhe, dass ich die Chance ergreifen will“, sagt Bitzka, der sich selbst als Ausbildungstrainer sieht. „Mit jungen Spielern zu arbeiten, die man noch weiterentwickeln kann, reizt mich sehr. Und wenn es uns gelingt, zusammen mit erfahrenen Jungs eine feste Einheit zu formen, dann werden wir hier eine richtig geile Zeit haben.“

