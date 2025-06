Neuer Trainer beim Verbandsliga-Neuling und Bezirksliga-Zugang

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SGM Oppenweiler/Sulzbach (Frauen-Landesliga Württemberg, Staffel 1)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Leider verlassen uns zum Saisonwechsel gleich zwei wichtige Bestandteile unseres Trainerstabes. Unser Chef- und Aufstiegscoach Holger Blank muss aus privaten Gründen kürzertreten und legt das Amt deshalb nieder. Wir bedauern es, die ersten Schritte in der Verbandsliga ohne ihn gehen zu müssen, wollen uns aber ganz herzlich für sein Engagement und seinen Ehrgeiz bedanken. Es war uns eine Ehre diese gemeinsame „Schifffahrt“ nicht nur angetreten, sondern auch so erfolgreich bestritten haben zu dürfen! Wir werden diese Reise und unseren dazugehörigen Captain in guter Erinnerung behalten! Auch unser Torwarttrainer Janis Seefeldt verlässt uns und schlägt ein neues, richtig aufregendes Kapitel in seiner Trainerkarriere auf. Wir bedanken uns für alles, was er für uns getan hat und wünschen ihm ganz viel Erfolg bei seinem nächsten Schritt! Vergiss uns nicht, wenn du durch die Stadien der Welt tingelst.

Wir freuen uns, euch unsere Neuzugänge im Trainerteam präsentieren zu dürfen.

Mit Arif Güdük kommt vom FC Biegelkicker Erdmannhausen ein erfahrener Mann, der in der kommenden Saison mit unserer Ersten um den Klassenerhalt in der Verbandsliga spielen wird.

Arif legt besonders Wert darauf, die Spielerinnen individuell weiterzuentwickeln und dass jede Bewegung, jeder Pass und jede Annahme sitzt. Wir heißen ihn herzlich Willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit! Außerdem begrüßen wir Guido Geisler im Team. Er wird als Torwarttrainer für unsere Keeperinnen zuständig sein, bringt aus verschiedensten Trainerstationen viel Erfahrung mit und ist aktuell auch beim DFB-Stützpunkt und der deutschen Gehörlosen-Nationalmannschaft aktiv. Auch hier ein herzliches Willkommen und auf eine gute gemeinsame Zeit!

+++

+++

SV Offenhausen (Bezirksliga Donau/Iller)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Transfernews aus Offenhausen! Hakan Agit Güngör ist zurück beim SVO! Nach sechs Jahren ohne den SVO kehrt „Ago“ nun wieder zurück an seine alte Wirkungsstätte. Agit, wir freuen uns auf dich und herzlichen Willkommen zurück beim SV Offenhausen!

+++

+++

SG Erkenbrechtsweiler-Hochwung (Kreisliga A2 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Danke, Nick Kuchenbecker! Nach zwei gemeinsamen Jahren heißt es für uns Abschied nehmen von einem Spieler, der unsere Farben wie kaum ein anderer geprägt hat. Schon in der Saison 2019/2020 spielte Nick für die SGEH und konnte sein Können unter Beweis stellen. Nach drei Jahren beim SV Hülben kehrte Nick zur Saison 2023/2024 zurück zu uns. 60 Spiele, 43 Tore & 26 Vorlagen später, trennen sich die Wege von Nick und der SGEH wieder. Nick kehrt zu seinem Heimatverein dem SV Hülben zurück. Nick verpasste in den letzten beiden Jahren kein einziges Ligaspiel, war eine der wichtigen Säulen der Mannschaft und war maßgeblich verantwortlich für den Erfolg in den letzten beiden Jahren. Vielen Dank Nick für deinen Einsatz, deine Tore und die tollen Momente die du mit deiner SGEH erlebt hast. Die SGEH wünscht dir für deine Zukunft - sportlich wie privat - alles Gute und nur das Beste. Nick, du bist immer herzlich Willkommen!

+++

+++