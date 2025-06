Neuer Trainer beim TuS Quettingen: Tunahan Tek übernimmt das Kommando

Für Tek ist es die zweite Station als Cheftrainer. In den Gesprächen mit dem Verein überzeugte er durch seine klare Vorstellung, große Motivation und Zielstrebigkeit. Er setzte sich gegen mehrere Mitbewerber durch. Bei seiner ersten Station feierte er mit dem SC Leverkusen direkt den Aufstieg – ein beachtlicher Erfolg und das ohne eine einzige Niederlage, zumal er erst seit drei Jahren als Trainer aktiv ist.

„Tunahan und Firat bringen frischen Wind, klare Ideen und eine starke Einstellung mit. Wir arbeiten bereits intensiv am Kader für die neue Saison – und ich kann versprechen: Es wird einige Überraschungen geben. Insgesamt wollen wir eine noch stärkere Mannschaft als in dieser Saison auf den Platz bringen.“

Der Trainingsauftakt ist für den 1. Juli angesetzt. In der Vorbereitung trifft die Mannschaft ausschließlich auf Gegner aus der Kreisliga A und Bezirksliga – ein klares Zeichen, dass man sich von Beginn an auf hohem Niveau messen möchte.

Das Ziel für die neue Spielzeit ist klar: Man will besser abschneiden als in der abgelaufenen Saison und vielleicht sogar für eine Überraschung sorgen – eine, mit der so niemand gerechnet hätte.