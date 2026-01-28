Neuer Trainer beim Kreisligisten und zwei weitere Transfers

– Foto: Frank Riedinger

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Mit Giovanni Frasca konnte man ein weiteres vielversprechendes Talent für sich gewinnen!

Giova wechselt vom TuS Freiberg über den Neckar in die Schillerstadt und ist ab sofort wichtiger Bestandteil unserer Blau-Gelben. Der junge Italiener bringt alles mit, was das Fußballherz höherschlagen lässt: körperlich stark, mit einem präzisen und wuchtigen linken Fuß ausgestattet – dazu jung, hungrig und voller Ehrgeiz. Genau der Spielertyp, der auf und neben dem Platz vorangehen kann. Giova: Benvenuto a Marbach! Schön, dass du da bist – auf eine starke Rückrunde!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SV Spiegelberg

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Willkommen im Team, Ramiz Iljazovic! Der 24-jährige Innenverteidiger verstärkt ab sofort unsere 1. Mannschaft. Mit seiner körperlichen Stärke, seiner Zweikampfhärte und einem sehr ausgeprägten Spielverständnis sorgt Ramiz für Stabilität und Sicherheit in unserer Defensive. Schön, dass du da bist – auf eine erfolgreiche Zeit!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SV Böttingen

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Der SV Böttingen stellt die Weichen für die Zukunft: David Benne wechselt zur Saison 2026/2027 vom SV Seedorf zu uns!

Gemeinsam mit dem bisherigen Coach Marc Marquart bildet er künftig ein starkes Trainer-Duo.

David bringt ordentlich Erfahrung mit: zuletzt zwei Jahre Landesliga, davor war er für den FSV Denkingen aktiv. Wir freuen uns riesig auf frische Impulse, neue Ideen und eine spannende Zukunft beim SVB! Willkommen in Böttingen, David!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++