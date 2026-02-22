Neuer Trainer beim Kreisligisten und weiterer Zugang

– Foto: Nico Schoch

Beim TSV Ludwigsburg kehrt in der Kreisliga B1 Enz/Murr ein bekanntes Gesicht zurück: Ihsan Nteli Chalil schließt sich wieder seinem Heimatverein an. Der 24-jährige Defensivspieler ist vielseitig einsetzbar und bringt Erfahrung aus dem Aktivenbereich mit. Nach seiner kompletten Jugendzeit beim TSV sammelte er Spielpraxis, feierte mit dem SKV Eglosheim einen Aufstieg und war zuletzt für eine halbe Saison beim FV Dersim Sport in der Kreisliga A aktiv.

TSV Hüttlingen II

Beim TSV Hüttlingen II wird es im Sommer einen Trainerwechsel geben. Die zweite Mannschaft aus der Kreisliga B2 Ostwürttemberg und Trainer Steven Kirchhoff gehen nach zwei Jahren getrennte Wege. Die Entscheidung fiel nach offenen und konstruktiven Gesprächen im gegenseitigen Einvernehmen.

Die sportliche Leitung möchte zur neuen Saison neue Impulse setzen und damit eine veränderte Ausrichtung einleiten. Gleichzeitig betont der Verein ausdrücklich die Wertschätzung für Kirchhoffs Engagement und Einsatz in den vergangenen Spielzeiten.

Bis zum Saisonende soll der Fokus jedoch ausschließlich auf der Rückrunde liegen. Gemeinsam mit der Mannschaft will Kirchhoff noch einmal alles investieren, um möglichst viele Punkte zu holen und die Saison erfolgreich abzuschließen.

Fußballbezirk Schwarzwald/Zollern

Am 02.03.2026 um 19 Uhr veranstaltet die Schiedsrichtergruppe Tuttlingen einen offenen Abend zum Thema Schiedsrichterwesen im Wandel der Zeit.

Der Schwerpunkt dabei liegt auf Schiedsrichterinnen in der Bundesliga und an der Basis und was sich hier über die Jahre getan hat. Dies bietet die Möglichkeit für Alle Fragen zu stellen, die schon lange auf der Seele brennen.

Wie ist das Gefühl als Schiedsrichterin?

Was sind Erlebnisse, die geprägt haben?

Was macht das Schiedsrichter*innen-Wesen interessant für euch?

Viele andere Fragen hoffen wir natürlich von euch zu bekommen und die 5 Frauen freuen sich bereits jetzt euch diese zu beantworten.

Die Veranstaltung soll aber natürlich auch einfach als kleine Informationsveranstaltung für alle Personen dienen, die sich für das Amt des Schiedsrichters interessieren.

Vor allem weibliche Interessenten können hier auch Mal Informationen aus der Sichtweise einer Frau hören. Willkommen ist aber jedermann!

Die Veranstaltung wird als Podiumsdiskussion durchgeführt, an der Christa Erlebach (Frauenbundesliga Anfang 90er), Uli Goth (Frauenbundesliga (Ende 90er), Theresa Hug (2. Frauenbundesliga, heute), Annika Depfenhart (Frauen Regionalliga, heute) und Lea Fuchs (Frauenbeauftragte beim WFV) teilnehmen.

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Uhrzeitverlegung in der Kreisliga B4:

Sonntag, 01.03.2026, SV Hertmannsweiler II – TV Stetten II, bisher: 12:45 Uhr, neu: 12:15 Uhr

