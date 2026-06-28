Neuer Trainer beim Kreisligisten und weitere Transfers

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der SV Illingen aus der Kreisliga A3 Enz/Murr begrüßt drei Rückkehrer. Simon Riffel und Sebastian Scutelnic, beide 18 Jahre alt, kommen als Eigengewächse zurück und sollen im Herrenbereich den nächsten Schritt machen. Beide sind defensiv einsetzbar und waren zuletzt bei der SGM Vaihingen/Enzweihingen sowie dem TSV Kleinglattbach aktiv. Zudem kehrt Vladislav Kuschner vom TSV Phönix Lomersheim II zurück. Der 23-jährige Stürmer erzielte dort in 41 Spielen 20 Tore.

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SG Vöhringen

Die SG Vöhringen aus der Kreisliga A2 Nordschwarzwald stellt die ersten neuen Gesichter für die kommende Saison vor. Mit Alex Maier kommt ein treffsicherer Offensivspieler, der in den vergangenen Jahren starke Torquoten vorweisen konnte. Daniel Wößner bringt Erfahrung als langjähriger Leistungsträger und Kapitän des SV Rosenfeld mit. Zudem verstärkt Torspieler David Huber die SGV. Er kennt die Festallee bereits durch seine Tätigkeit als Torspielertrainer in der SGM.

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SG Kirchentellinsfurt/ Kusterdingen

Die SG Kirchentellinsfurt/Kusterdingen aus der Kreisliga A2 Alb geht mit Andreas Berghof als neuem Trainer in die Saison 2026/27. Der 37-Jährige übernimmt die erste Mannschaft und folgt auf Sulzberger. Gemeinsam mit Spieler-Co-Trainer Deuscher soll er das junge Team führen. Berghof sammelte Trainererfahrung im Jugend-, Frauen- und Männerfußball, unter anderem beim FC Rottenburg, SV 03 Tübingen II und der SGM Oberndorf/Poltringen. Das Duo soll Spaß und Ambition verbinden.

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