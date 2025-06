Neuer Trainer beim Kreisligisten und viele Zugänge in der Region

TSV Sielmingen verpflichtet Erfolgscoach Sascha Gavranovic - Erfolgscoach Sascha Gavranovic übernimmt mit sofortiger Wirkung die erste aktive Fußball-Mannschaft des TSV Sielmingen. Mit dieser Verpflichtung wollen wir ein klares Zeichen für ambitionierte sportliche Ziele in der kommenden Saison setzen. Der gelungene Coup ist insbesondere Steffen Freund und Joachim John zu verdanken, denen es gelang, Gavranovic für uns zu gewinnen und vom "Projekt" in Sielmingen zu überzeugen. Mit Gavranovic an der Seitenlinie erhoffen wir uns neue Impulse, eine klare spielerische Handschrift und den nächsten Schritt in der sportlichen Weiterentwicklung. Team, Kader und Fans dürfen sich auf eine spannende und richtungsweisende Saison freuen.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SV Vaihingen (Bezirksliga Stuttgart/Böblingen)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Das Ende einer Saison bedeutet auch immer Abschied nehmen. Dieser Abschied wird uns sportlich sicherlich wehtun. Lieber Fabi, wir wünschen dir alles Gute auf deiner weiteren sportlichen Reise. Einen Stürmer mit so vielen Scorerpunkten in einer Saison wird man nur selten finden. Nichtsdestotrotz steht das gar nicht so sehr im Mittelpunkt – vielmehr wirst du uns als Mensch fehlen. Wir wünschen dir in Plattenhart alles Gute und hoffen, dich bald wieder auf dem Sportplatz sehen zu dürfen.

In dieser Woche wollen wir einige Gesichter des SV Vaihingen verabschieden. Wahrscheinlich das bekannteste Gesicht unserer ersten Mannschaft verabschieden wir heute – auch wenn er am Samstag noch einmal an der Seitenlinie steht. Lieber Jerry, vielen Dank für deine Arbeit in dieser Saison – und generell für den SV Vaihingen. Du hast es geschafft, die Mannschaft trotz nicht immer leichter Umstände im oberen Drittel der Bezirksliga zu etablieren. Zudem hast du den Geist des Vereins weitergetragen und viele junge Spieler in die erste Mannschaft integriert. Das sind nur einige der Punkte, für die wir dir alle dankbar sind. Wir freuen uns, wenn du dem Verein in der kommenden Saison als Zuschauer – und hoffentlich auch in einer anderen Rolle – erhalten bleibst. Die Mannschaft möchte dir am Samstag ein würdiges Abschiedsgeschenk machen und dir einfach Danke sagen.

SV Schluchtern (Bezirksliga Franken)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der SV Schluchtern und Matthias Örüm gehen getrennte Wege - Der SV Schluchtern wird ab dem 1. Juli mit einem komplett anderen Konzept an den Start gehen. "Wir werden in Zukunft auf unsere Jugend setzen und zusätzlich die Mannschaft punktuell verstärken" In spätestens 2 Jahren wollen wir wieder zurück in der BZL sein, so Guido Hutt, Abteilungsleiter Fußball beim SV Schluchtern. Leider waren wir unterschiedlicher Meinung über die zukünftige Ausrichtung der Fußballabteilung, so Hutt. Das Trainerteam wurde aber auch von dem einem oder anderen Spieler sträflich im Stich gelassen, das muss man in aller Deutlichkeit sagen, führt Hutt weiter aus. Wir wünschen Matthias und auch seinem ebenfalls scheidenden Co-Trainer Fuat Eroglu alles erdenklich Gute für die Zukunft.

SSV Schwäbisch Hall (Landesliga Württemberg, Staffel 1)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir haben die nächsten 3 Verlängerungen zu vermelden. Mit Dennis Koch, Erhan Ilmekli und Elmedin Zogaj bleiben uns 3 wichtige Säule ein weiteres Jahr erhalten.

FV Neuhausen (Landesliga Württemberg, Staffel 2)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Nächster Neuzugang! Wir setzen heute mit Adonis Shalaj die Vorstellung unserer Neuzugänge für die kommende Saison fort. Adonis wechelt vom Bezirksligisten TSV Jesingen nach Neuhausen. Der 21-jährige Offensivspieler wurde in der Jugend beim VfL Kirchheim ausgebildet - dort sammelte er bereits Landesliga-Erfahrung. Adonis kommt in der aktuellen Saison beim TSV Jesingen auf 10 Treffer und 5 Assists. Wir freuen uns, ihn in der kommenden Saison bei uns zu haben. Herzlich Willkommen in Neuhausen, Adonis!

SV Degerschlacht (Kreisliga A2 Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Willkommen beim SV Degerschlacht, Simon! Mit großer Freude dürfen wir unseren nächsten Neuzugang präsentieren: Simon verstärkt ab sofort unser Team im Offensivbereich! Der junge Angreifer hat in den ersten Trainingseinheiten direkt überzeugt – mit klarem Zug zum Tor, starker Kommunikation und einer enormen Einsatzbereitschaft. Trainer Heiko Lichtenberger zeigt sich begeistert: „Simon ist ein super Stürmer, der sofort Eindruck hinterlassen hat. Ich bin überzeugt, dass er in den kommenden Jahren eine echte Verstärkung für uns sein wird – sportlich und menschlich. Und genau darauf lege ich großen Wert.“ Ein Spieler mit Potenzial, Einstellung und Charakter – genau der Typ, der zu uns passt. Willkommen in der Rot-Weißen Familie, Simon – wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit!

