Neuer Trainer beim Kreisligisten und Trainer-Verlängerung

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der neue Coach bringt umfangreiche Erfahrung aus dem regionalen Fußball mit. In seiner bisherigen Trainerlaufbahn war Geiser unter anderem beim SV Ohmenhausen, SV Pfrondorf, bei der TSG Tübingen II sowie beim TSV Gomaringen tätig. Dabei überzeugte er mit einer strukturierten Arbeitsweise, klaren spielerischen Ideen und der Fähigkeit, Mannschaften sowohl sportlich als auch menschlich weiterzuentwickeln.

Der VfB Bodelshausen stellt die sportlichen Weichen für die kommende Saison in der Kreisliga A3 Alb. Zur Spielzeit 2026/27 übernimmt Bernd Geiser das Amt des Cheftrainers der ersten Mannschaft.

Beim VfB Bodelshausen soll Geiser künftig neue Impulse setzen und insbesondere die Entwicklung junger Spieler fördern. Die Verantwortlichen zeigen sich überzeugt, mit ihm die richtige Besetzung gefunden zu haben und freuen sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

TSV Erbach

Beim TSV Erbach herrscht pünktlich zum Start der Rückrunde Planungssicherheit auf der Trainerbank. Michael Bayer wird auch in der Saison 2026/27 Trainer der ersten Mannschaft bleiben.

Bayer hatte das Amt während der laufenden Saison übernommen und wird den eingeschlagenen Weg auch in der kommenden Spielzeit fortsetzen. Die Verantwortlichen des TSV Erbach freuen sich über die weitere Zusammenarbeit und setzen auf Kontinuität in der sportlichen Führung.

Mit der frühzeitigen Entscheidung soll die Grundlage für eine stabile Planung geschaffen werden. Nun kann Bayer gemeinsam mit dem Verein die sportlichen und personellen Weichen für die kommende Saison stellen und die Mannschaft gezielt weiterentwickeln.

