Neuer Trainer beim Kreisligisten

Von links: Ralph Jost, Patrick Frey und Maximilian Rembold. Foto: TSGV Waldstetten

In der Fußball-Kreisliga B1 ist die U23 des TSGV Waldstetten mitten im Meisterschaftsrennen. Nach dem bitteren 1:3 im Topspiel beim SV Frickenhofen gilt es für die Mannschaft von Mükayil Dalbudak jetzt, mindestens die Vizemeisterschaft einzutüten, um die Relegation zu erreichen.

Nichtsdestotrotz galt es für die Verantwortlichen der U23, Maximilian Rembold und Ralph Jost, einen Nachfolger für Dalbudak zu präsentieren, der bekanntlich eine Weltreise antreten wird. Diese Suche ist mittlerweile, mit Patrick Frey hat man einen Nachfolger gefunden. Aktuell kämpft Frey mit seiner Mannschaft, der SGM Alfdorf/Hintersteinenberg, in der Kreisliga A1 gegen den Abstieg. Frey hatte seinem aktuellen Verein bereits mitgeteilt, nach dieser Saison aufzuhören, der Böbinger wollte eigentlich eine Pause einlegen. Dann aber kamen die Waldstetter auf Frey zu – und dann ging plötzlich alles recht schnell.

„Als die Anfrage vom TSGV kam, da kam ich schnell ins Grübeln. Von den ersten Gesprächen bis zur Entscheidung ging es dann tatsächlich recht schnell“, sagt Frey, der sich von der guten Struktur des Vereins beeindrucken ließ. Dazu seien die Gespräche mit Jost, Rembold und Marc Göhring, dem spielenden Co-Trainer, sehr angenehm gewesen, wie Frey berichtet. Ihn reize vor allem die Zusammenarbeit mit den vielen jungen und ambitionierten Spielern, zumal er mit seinen 32 Jahren ebenfalls ein noch recht junger Trainer ist.