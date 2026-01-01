Neuer Trainer beim Kreisliga-Spitzenteam und Landesliga-Verlängerung

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Neuer Trainer beim VfR Murrhardt: Marcel Klink

Der VfR Murrhardt informiert darüber, dass Marcel Klink ab dem 1. Februar 2026 die 1. Mannschaft als Cheftrainer übernehmen wird. Unterstützt wird er weiterhin von Jan Niklas Schommer, der dem Trainerteam als spielender Co-Trainer angehört. Marcel Klink wird die Mannschaft zunächst bis zum Ende der laufenden Saison betreuen. Der Verein wünscht Marcel Klink einen erfolgreichen Start in die Rückrunde und sichert ihm die volle Unterstützung der Vorstandschaft zu.

VfR Murrhardt

Die Vorstandschaft

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SV Waldhausen

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

DOLDI BLEIBT DEM SVW ERHALTEN

Liebe SVW-Fans, Schöner könnte das Jahr 2025 nicht enden, als mit der Bekanntgabe einer weiteren Spielerverlängerung. Unser Kapitän mit der Nummer 2️ - FABIAN DOLDERER - hat seinen langjährigen Vertrag beim Landesligisten verlängert und wird auch weiterhin vollen Einsatz auf und neben dem Platz zeigen. Damit sichert sich der SVW einen wichtigen Erfahrungsträger für den Landesliga-Kader für die kommende Saison. Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen in den Verein und freuen uns auf die weiteren sportlichen Momente. Natürlich halten wir euch auf dem Laufenden bezüglich der weiteren Gespräche und Planungen. Damit beenden wir das Jahr 2025 mit positiven Nachrichten und wünschen euch allen einen guten Rutsch

