Neuer Trainer beim G.S.I. Rümlang: Willkommen, José!

Seine Fussballkarriere begann in jungen Jahren in Spanien und in der Schweiz beim SC Emmen. In seiner aktiven Zeit spielte er insgesamt 16 Jahre auf hohem Niveau, unter anderem vier Jahre in der 1. Liga für den SC Emmen sowie zwölf Jahre für den SC Kriens, darunter auch in der National Liga B.