Neuer Trainer beim FSV Oppenheim vorgestellt

Oppenheim. Die abstiegsgefährdeten A-Klassen-Fußballer des FSV Oppenheim sind auf der Suche nach einem Nachfolger für den glücklosen Coach Markus Ignacy fündig geworden. „Am Dienstagabend haben wir Patrick Grimes als neuen Trainer unserer ersten Mannschaft vorgestellt“, berichtet Jens Gehindy, Sportlicher Leiter der Schwarz-Gelben.

„Patrick bringt umfassendes Fachwissen, langjährige Erfahrung und die nötige persönliche Kompetenz mit“, freut sich Gehindy. „In der Kommunikation mit den Spielern findet er stets den richtigen Ton. Zudem kennt er den Verein bestens.“ Als ehemaliger Spieler – unter anderem in den Jahren 1997 bis 2000 – und Co-Trainer unter Marco Streker verfüge der 48 Jahre alte Dienheimer „über den nötigen Stallgeruch und eine starke Identifikation mit dem FSV. Besonders schätzen wir seine Bereitschaft, intensiv mit jungen Spielern zu arbeiten – ein zentraler Bestandteil unseres Trainerprofils. Wir sind überzeugt, mit Patrick die Ideallösung gefunden zu haben, um kurzfristig den Turnaround zu schaffen“.