Neuer Trainer beim Bezirksligisten, Verstärkung beim Oberligisten

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Neuer Trainer für die SGM Markelsheim/Elpersheim! Zum 01.01.2026 übernimmt Martin Rokowski (41) das Amt. Der Crailsheimer bringt reichlich Spieler- und Trainererfahrung aus der Kreis bis hin zur Oberliga Baden Württemberg mit und überzeugte die Verantwortlichen mit klarer Spielidee, Teamphilosophie und großem Einsatz für das ausgegebene Ziel Klassenerhalt in der Bezirksliga Franken! Die Interimstrainer Marcel Karausch und Yannik Stein kehren zurück in ihre Rollen als Führungsspieler – mit großem Dank für ihren Einsatz!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SV Alberweiler

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Die talentierte Defensivspielerin Nisa Sakallioglu wechselt dem 1. FC Heidenheim innerhalb der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg zum Aufsteiger SV Alberweiler. Dabei kehrte die Verteidigerin zu ihrem Jugendverein zurück. Bereits vor ihrem Wechsel nach Heidenheim war die junge Spielerin für Alberweiler am in der B-Juniorinnen Bundesliga am Ball. Nun kehrt sie zurück und wechselt dabei vom Sechsten zum Dritten der Oberliga Baden-Württemberg. Neben der ersten Mannschaft stand Sakallioglu auch für das zweite Team der Heidenheimer auf dem Feld. Der Rechtsfuß wird somit ab der zweiten Saisonhälfte die Defensive von Alberweiler verstärken.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++