Neuer Trainer beim Bezirksligisten und Kreisliga-Zugang

Unterstützt wird Bufe weiterhin von Co-Trainer Ciro Palmieri, der dem Trainerteam erhalten bleibt. Gemeinsam wollen beide mit Engagement und Leidenschaft an der Weiterentwicklung der Mannschaft arbeiten.

Beim NK Croatia Bietigheim beginnt in der Bezirksliga Enz/Murr ein neues Kapitel an der Seitenlinie. Michael Bufe hat mit sofortiger Wirkung das Traineramt übernommen und soll der Mannschaft neue Impulse verleihen. Der 47-Jährige tritt seine Aufgabe mit dem Anspruch an, die sportliche Entwicklung voranzutreiben und dem Team Stabilität zu geben.

Der Verein begrüßt den neuen Cheftrainer mit großer Zuversicht und verbindet mit seiner Verpflichtung die Hoffnung auf eine erfolgreiche sportliche Zukunft sowie eine klare Handschrift auf und neben dem Platz.

TSV Regglisweiler

Kurz vor dem Start der Rückrunde verstärkt der TSV Regglisweiler seinen Kader in der Kreisliga A3 Donau/Iller mit einem neuen Torhüter. Peer Matthiesen wechselt zum Verein und soll künftig zwischen den Pfosten für Stabilität sorgen.

Der 25-Jährige bringt Erfahrung aus seinen Stationen beim SV Suppingen und beim SC Heroldstatt mit. Die Verantwortlichen setzen darauf, dass er dem Team zusätzliche Sicherheit verleiht und eine wichtige Rolle im Defensivverbund einnimmt.

Der TSV Regglisweiler begrüßt Matthiesen herzlich und verbindet mit seiner Verpflichtung die Hoffnung auf eine erfolgreiche und verletzungsfreie gemeinsame Zeit.

