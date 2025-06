Neuer Trainer beim Bezirksligisten soll erfolgreiche Zukunft prägen

Nachdem die drittplatzierten Cannstatter knapp an den Relegationsspielen zur Landesliga, Staffel 2, vorbeigeschrammt sind, beerbt Damian Nagler den zum Ligarivalen wechselnden Trainer Christopher Eisenhardt. Weiterhin an Bord bleibt der bisher spielende Co-Trainer Markus Lurz und komplettiert das neue Duo.

Das Gesamtpaket in Cannstatt war vielversprechend

Neu-Coach Nagler, der zeitgleich beim Deutschen Fußball-Bund an der Sportschule in Ruit für den DFB-Stützpunkt tätig ist, musste sich jedenfalls nicht lange davon überzeugen lassen, den Posten zu übernehmen: „Wir waren schon vor geraumer Zeit bereits im Austausch, aber dieses Mal hat es gepasst und wir haben uns geeinigt. Außerdem habe ich seit Jahren mit Markus (Anm. d. Red.: Lurz) ein super Verhältnis - auch freundschaftlich. Ich schätze seine Fähigkeiten auf und neben dem Platz sehr. Er tickt ähnlich wie ich, wir diskutieren sehr detailliert über taktische Themen und haben vor einigen Jahren unsere B-Lizenz gemeinsam erfolgreich abgeschlossen.“

Nachdem der erst im Winter gekommene Christopher Eisenhardt auf eigenen Wunsch den Verein frühzeitig über sein Ausscheiden informiert hat, musste der Verein handeln und einen Nachfolger suchen. Mit Damian Nagler, der einst als Spieler in der Oberliga aktiv war und zuletzt kurzzeitig den TSV Deizisau trainierte, präsentieren die Cannstatter einen geeigneten Nachfolger.

Nagler selbst, sieht die neue Stelle als sehr herausfordern an: „Der Eise hat einen tollen Job gemacht und super Vorarbeit geleistet. Jetzt gilt es den Ball aufzunehmen und selbst weiterzuspielen. Ich kenne den Bezirk natürlich gut und weiss welche Qualität in der Mannschaft steckt. Ich habe mich ganz bewusst für die Jungs entschieden, weil ich absolut von der Truppe überzeugt bin. Die Liga wird kommende Saison sehr ausgeglichen und stark besetzt sein, wir werden dennoch mit Sicherheit für viele ein unangenehmer Gegner werden“, so Nagler auf die Nachfrage von FuPa.