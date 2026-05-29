Neuer Trainer bei Staaken II – Heißer Vierer-Aufstiegstanz

Hassan Chaboo – Foto: Sebastian Köhnke

Vor Saisonende spitzt sich der Kampf um die beiden Aufstiegsplätze in der Bezirksliga Staffel 3 weiter zu. Tabellenführer Friedrichshagener SV und Verfolger BSV Dersim II liegen punktgleich an der Spitze, während auch Adler Berlin und der Weißenseer FC noch alle Chancen besitzen. Im Tabellenkeller kämpfen mehrere Mannschaften um den Klassenerhalt, wobei insbesondere die direkten Duelle wichtige Vorentscheidungen bringen könnten. Staaken II gibt einen Cheftrainer zur neuen Saison bekannt (Bericht unten)

Im direkten Duell der unteren Tabellenhälfte geht es um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Friedrichshain besitzt derzeit einen kleinen Vorsprung auf die gefährdete Zone und könnte diesen mit einem Heimsieg weiter ausbauen. Einheit Pankow benötigt ebenfalls dringend Zähler und wird entsprechend offensiv auftreten.

Für Schlusslicht Brandenburg 03 geht es vor allem darum, sich achtbar aus der Saison zu verabschieden. Teutonia II spielt dagegen weiterhin eine starke Runde und möchte den Kontakt zur Spitzengruppe wahren. Die Gäste reisen als klarer Favorit an.

So., 31.05.2026, 11:00 Uhr Friedrichshagener SV 1912 FSV 1912 Köpenicker FC KöpenickerFC II 11:00 PUSH

Der Tabellenführer steht vor einer vermeintlich lösbaren Heimaufgabe. Friedrichshagen will seine Spitzenposition verteidigen und den nächsten Schritt Richtung Landesliga machen. Köpenick II hat sich im Mittelfeld etabliert, möchte dem Favoriten aber möglichst lange Paroli bieten.

So., 31.05.2026, 12:30 Uhr BSC Rehberge 1945 Rehberge TuS Makkabi Berlin Makkabi II 12:30 PUSH

Für Rehberge bietet sich die Chance, den Klassenerhalt endgültig abzusichern. Makkabi II benötigt dagegen dringend Punkte, um die Hoffnung auf den Ligaverbleib zu erhalten. Die Ausgangslage verspricht ein umkämpftes Spiel mit hoher Bedeutung für beide Teams.

Dersim II befindet sich mitten im Aufstiegsrennen und darf sich keinen Ausrutscher erlauben. Novi Pazar reist als unbequemer Gegner an und konnte gegen höher platzierte Teams bereits mehrfach überraschen. Die Gastgeber gehen dennoch mit klaren Vorteilen in die Begegnung.

Adler Berlin mischt weiterhin im Aufstiegsrennen mit und steht unter Erfolgsdruck. Mit Schwarz-Weiß Spandau kommt jedoch ein Gegner, der ebenfalls eine starke Saison spielt und nur wenige Punkte hinter der Spitzengruppe liegt. Eine der interessantesten Begegnungen des Spieltags.

So., 31.05.2026, 14:00 Uhr Weißenseer FC Weißensee SC Staaken SC Staaken II 14:00 live PUSH

Auch Weißensee darf sich im Rennen um die Landesliga keine Punktverluste leisten. Gegen Staaken II wartet jedoch eine Mannschaft, die offensiv immer für Tore gut ist. Die Gastgeber müssen ihre Aufstiegsambitionen mit einer konzentrierten Leistung untermauern. Derweil veröffentlicht der SC Staaken für seine Berlin-Liga Reserve einen Chefcoach zur neuen Saison. Hassan Chaboo soll es werden. Der 56-jährige löst Dirk Hein ab. Wer ist Hassan Chaboo?