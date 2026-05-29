 2026-05-29T11:52:36.002Z

Allgemeines

Neuer Trainer bei Staaken II – Heißer Vierer-Aufstiegstanz

Der 28.Spieltag der Bezirksliga-Staffel 3 in der Vorschau

von far · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser
Hassan Chaboo
Hassan Chaboo – Foto: Sebastian Köhnke

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BZL Berlin-Staffel 3
Conc. Britz
Novi Pazar
KöpenickerFC II
SSC Teutonia II

Vor Saisonende spitzt sich der Kampf um die beiden Aufstiegsplätze in der Bezirksliga Staffel 3 weiter zu. Tabellenführer Friedrichshagener SV und Verfolger BSV Dersim II liegen punktgleich an der Spitze, während auch Adler Berlin und der Weißenseer FC noch alle Chancen besitzen. Im Tabellenkeller kämpfen mehrere Mannschaften um den Klassenerhalt, wobei insbesondere die direkten Duelle wichtige Vorentscheidungen bringen könnten. Staaken II gibt einen Cheftrainer zur neuen Saison bekannt (Bericht unten)

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Morgen, 14:00 Uhr
BSV Victoria 90 Friedrichshain
BSV Victoria 90 FriedrichshainVictoria Fr.
VfB Einheit zu Pankow 1893
VfB Einheit zu Pankow 1893Einh. Pankow
14:00

Im direkten Duell der unteren Tabellenhälfte geht es um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Friedrichshain besitzt derzeit einen kleinen Vorsprung auf die gefährdete Zone und könnte diesen mit einem Heimsieg weiter ausbauen. Einheit Pankow benötigt ebenfalls dringend Zähler und wird entsprechend offensiv auftreten.

Morgen, 18:00 Uhr
FC Brandenburg 03
FC Brandenburg 03FC Brand. 03
SSC Teutonia
SSC TeutoniaSSC Teutonia II
18:00

Für Schlusslicht Brandenburg 03 geht es vor allem darum, sich achtbar aus der Saison zu verabschieden. Teutonia II spielt dagegen weiterhin eine starke Runde und möchte den Kontakt zur Spitzengruppe wahren. Die Gäste reisen als klarer Favorit an.

So., 31.05.2026, 11:00 Uhr
Friedrichshagener SV 1912
Friedrichshagener SV 1912FSV 1912
Köpenicker FC
Köpenicker FCKöpenickerFC II
11:00

Der Tabellenführer steht vor einer vermeintlich lösbaren Heimaufgabe. Friedrichshagen will seine Spitzenposition verteidigen und den nächsten Schritt Richtung Landesliga machen. Köpenick II hat sich im Mittelfeld etabliert, möchte dem Favoriten aber möglichst lange Paroli bieten.

So., 31.05.2026, 12:30 Uhr
BSC Rehberge 1945
BSC Rehberge 1945Rehberge
TuS Makkabi Berlin
TuS Makkabi BerlinMakkabi II
12:30

Für Rehberge bietet sich die Chance, den Klassenerhalt endgültig abzusichern. Makkabi II benötigt dagegen dringend Punkte, um die Hoffnung auf den Ligaverbleib zu erhalten. Die Ausgangslage verspricht ein umkämpftes Spiel mit hoher Bedeutung für beide Teams.

So., 31.05.2026, 12:15 Uhr
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim II
1. FC Novi Pazar 95
1. FC Novi Pazar 95Novi Pazar
12:15

Dersim II befindet sich mitten im Aufstiegsrennen und darf sich keinen Ausrutscher erlauben. Novi Pazar reist als unbequemer Gegner an und konnte gegen höher platzierte Teams bereits mehrfach überraschen. Die Gastgeber gehen dennoch mit klaren Vorteilen in die Begegnung.

So., 31.05.2026, 13:30 Uhr
SV Adler Berlin 1950
SV Adler Berlin 1950SV Adler
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953SW Spandau
13:30

Adler Berlin mischt weiterhin im Aufstiegsrennen mit und steht unter Erfolgsdruck. Mit Schwarz-Weiß Spandau kommt jedoch ein Gegner, der ebenfalls eine starke Saison spielt und nur wenige Punkte hinter der Spitzengruppe liegt. Eine der interessantesten Begegnungen des Spieltags.

So., 31.05.2026, 14:00 Uhr
Weißenseer FC
Weißenseer FCWeißensee
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken II
14:00live

Auch Weißensee darf sich im Rennen um die Landesliga keine Punktverluste leisten. Gegen Staaken II wartet jedoch eine Mannschaft, die offensiv immer für Tore gut ist. Die Gastgeber müssen ihre Aufstiegsambitionen mit einer konzentrierten Leistung untermauern. Derweil veröffentlicht der SC Staaken für seine Berlin-Liga Reserve einen Chefcoach zur neuen Saison. Hassan Chaboo soll es werden. Der 56-jährige löst Dirk Hein ab.

Wer ist Hassan Chaboo?

So., 31.05.2026, 14:15 Uhr
VfB Concordia Britz 1916
VfB Concordia Britz 1916Conc. Britz
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06 II
14:15

Concordia Britz spielt eine starke Saison und möchte sich mit einem weiteren Erfolg in der Spitzengruppe festsetzen. Meteor II kämpft dagegen noch um den sicheren Klassenerhalt und benötigt jeden Punkt. Die Gastgeber gehen aufgrund ihrer konstanten Leistungen als Favorit in die Partie.

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