Neuer Trainer bei Godshorn: Lutz Giesecke kommt im Sommer Der Landesligist verpflichtet mit Lutz Giesecke ein junges Trainerprofil mit klarem Fokus auf die Entwicklung eigener Talente. von SN · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Der TSV Godshorn hat die Weichen für die kommende Saison gestellt und mit Lutz Giesecke einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 28-Jährige übernimmt im Sommer nicht nur die erste Herrenmannschaft, sondern auch die Rolle des Sportlichen Leiters.

Giesecke kommt vom Mellendorfer TV, den er in der laufenden Saison an die Tabellenspitze der Kreisliga Hannover 2 geführt hat. Zudem war er bis zur Winterpause Trainer der A-Junioren und führte diese im vergangenen Sommer in die Landesliga. Mit einer Trainer-B-Lizenz und rund zehn Jahren Erfahrung im Jugend- und Herrenbereich bringt Giesecke trotz seines Alters ein umfangreiches Profil mit. Darunter fallen unter anderem zwei Jahre als Cheftrainer im Herrenbereich sowie fünf Jahre als Co-Trainer.

Ein zentraler Bestandteil der künftigen Ausrichtung ist die Arbeit mit jungen Spielern. Der TSV Godshorn plant, den Kader verstärkt mit entwicklungsfähigen Talenten zu besetzen und gleichzeitig die Zusammenarbeit zwischen Jugend- und Herrenbereich auszubauen. Giesecke soll dabei eine wichtige Rolle einnehmen und den Austausch mit den Trainern der neuen Jugendspielgemeinschaft intensivieren. „Ich freue mich sehr auf die Aufgabe beim TSV Godshorn. Mir ist wichtig, junge Spieler gezielt zu entwickeln und den Übergang aus der JSG in den Herrenbereich bestmöglich zu gestalten. Dafür möchte ich eng im Austausch mit allen Trainern arbeiten“, wird Lutz Giesecke in einem Instagram-Post des Vereins zitiert.