 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligavorschau

Neuer Trainer bei Friedrichshain - Aufstiegskampf brodelt

Der 27.Spieltag der Bzirksliga-Staffel 3 in der Nachschau

von far · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Friedrichshain Trainerstaff beim Spiel gegen Teutonia II
Friedrichshain Trainerstaff beim Spiel gegen Teutonia II – Foto: Frank Arlinghaus

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BZL Berlin-Staffel 3
Conc. Britz
Novi Pazar
KöpenickerFC II
SSC Teutonia II

Die Bezirksliga-Staffel 3 bleibt eng: Friedrichshagen gewinnt souverän, Dersim II dreht spät bei Köpenick II. Adler siegt dramatisch in Staaken, während Novi Pazar, Weißenseer FC, Teutonia II, Schwarz-Weiß Spandau und Concordia Britz wichtige Punkte holen. Im Abstiegskampf setzt Friedrichshain einen neuen Trainer ein (siehe Bericht unten).

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Sa., 09.05.2026, 14:00 Uhr
BSV Victoria 90 Friedrichshain
BSV Victoria 90 FriedrichshainVictoria Fr.
Friedrichshagener SV 1912
Friedrichshagener SV 1912FSV 1912
0
3
Abpfiff

Friedrichshagener SV bleibt Tabellenführer und gewinnt bei Viktoria Friedrichshain souverän mit 3:0. Albrecht Leontin Piethe trifft früh, Kevin Rother legt noch vor der Pause nach. Oskar Mundelius macht spät alles klar. Friedrichshain steckt tief im Abstiegskeller (nur drei Punkte überm Strich) und veröffentlicht mit Dean-Martin Hamo einen neuen Trainer

Friedrichshain Trainerstaff beim Spiel gegen Teutonia II
Friedrichshain Trainerstaff beim Spiel gegen Teutonia II – Foto: Frank Arlinghaus

So., 10.05.2026, 10:00 Uhr
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken II
SV Adler Berlin 1950
SV Adler Berlin 1950SV Adler
2
3
Abpfiff

SV Adler Berlin feiert bei Staaken II einen späten 3:2-Auswärtssieg. Ein Eigentor von Fatih Koc bringt Adler nach der Pause in Führung, Kiyam Parlak erhöht. Erhan Bahceci und Emre Yasar bringen Staaken zurück, doch Jaser Nasif entscheidet die Partie kurz vor Schluss für den Tabellendritten.

So., 10.05.2026, 11:30 Uhr
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953SW Spandau
FC Brandenburg 03
FC Brandenburg 03FC Brand. 03
5
0
§ Urteil

SC Schwarz-Weiß Spandau erledigt die Aufgabe gegen Schlusslicht FC Brandenburg 03 klar mit 5:0. Fabio Miguel eröffnet und trifft später erneut, dazu schrauben Patrick Schmidt, Leonit Leci und Luke Möllers das Ergebnis schon vor der Pause deutlich nach oben. Brandenburg bleibt mit nur einem Punkt abgeschlagen Letzter.

So., 10.05.2026, 12:45 Uhr
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06 II
SSC Teutonia
SSC TeutoniaSSC Teutonia II
1
2
Abpfiff

SSC Teutonia 99 II gewinnt beim BFC Meteor 06 II mit 2:1 und bleibt als Sechster in der Spitzengruppe. Jonas Friebe und Pascal-Joel Kundmüller bringen die Gäste im ersten Durchgang mit zwei Toren nach vorn. Soner Demiryürek verkürzt noch vor der Pause, mehr gelingt Meteor aber nicht.

So., 10.05.2026, 13:30 Uhr
1. FC Novi Pazar 95
1. FC Novi Pazar 95Novi Pazar
VfB Einheit zu Pankow 1893
VfB Einheit zu Pankow 1893Einh. Pankow
2
1
Abpfiff

Novi Pazar gewinnt gegen VfB Einheit zu Pankow mit 2:1 und springt in der Tabelle auf Rang acht. Jasper Kepp bringt Pankow nach der Pause in Führung, doch Chinedu Vincent Eberechukwu gleicht aus. Kurz vor Schluss sorgt Evans Chidi Eze für den Heimsieg.

So., 10.05.2026, 14:00 Uhr
Weißenseer FC
Weißenseer FCWeißensee
BSC Rehberge 1945
BSC Rehberge 1945Rehberge
5
2
Abpfiff

Weißenseer FC setzt sich in einem torreichen Spiel mit 5:2 gegen BSC Rehberge durch. Lukas Jung bringt Weißensee in Führung, Dustin Rusher gleicht kurz vor der Pause aus. Noch vor dem Seitenwechsel antwortet Tim Hofmann, danach erhöhen Lucas Goers und Lio Thieme. Manuel Schernthaner verkürzt spät, ehe Thieme mit seinem zweiten Treffer den Endstand setzt.

So., 10.05.2026, 14:00 Uhr
Köpenicker FC
Köpenicker FCKöpenickerFC II
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim II
1
2
Abpfiff

Köpenicker FC II startet gut und geht durch Lennart Will früh in Führung. Nach der Pause dreht BSV Dersim II die Partie: Baran Akis trifft erst zum Ausgleich und legt später den Siegtreffer nach. Dersim bleibt damit als Tabellenzweiter punktgleich mit Spitzenreiter Friedrichshagen ganz oben dabei.

So., 10.05.2026, 14:15 Uhr
VfB Concordia Britz 1916
VfB Concordia Britz 1916Conc. Britz
TuS Makkabi Berlin
TuS Makkabi BerlinMakkabi II
2
0
§ Urteil

VfB Concordia Britz gewinnt gegen TuS Makkabi II mit 2:0 und bleibt als Fünfter in Reichweite der Spitzengruppe. Die Torschützen werden in der Grafik nicht ausgewiesen. Makkabi bleibt nach der Niederlage auf einem direkten Abstiegsplatz.

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