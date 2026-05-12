Neuer Trainer bei Friedrichshain - Aufstiegskampf brodelt

Friedrichshain Trainerstaff beim Spiel gegen Teutonia II – Foto: Frank Arlinghaus

Die Bezirksliga-Staffel 3 bleibt eng: Friedrichshagen gewinnt souverän, Dersim II dreht spät bei Köpenick II. Adler siegt dramatisch in Staaken, während Novi Pazar, Weißenseer FC, Teutonia II, Schwarz-Weiß Spandau und Concordia Britz wichtige Punkte holen. Im Abstiegskampf setzt Friedrichshain einen neuen Trainer ein (siehe Bericht unten).

Friedrichshagener SV bleibt Tabellenführer und gewinnt bei Viktoria Friedrichshain souverän mit 3:0. Albrecht Leontin Piethe trifft früh, Kevin Rother legt noch vor der Pause nach. Oskar Mundelius macht spät alles klar. Friedrichshain steckt tief im Abstiegskeller (nur drei Punkte überm Strich) und veröffentlicht mit Dean-Martin Hamo einen neuen Trainer

SV Adler Berlin feiert bei Staaken II einen späten 3:2-Auswärtssieg. Ein Eigentor von Fatih Koc bringt Adler nach der Pause in Führung, Kiyam Parlak erhöht. Erhan Bahceci und Emre Yasar bringen Staaken zurück, doch Jaser Nasif entscheidet die Partie kurz vor Schluss für den Tabellendritten.

SC Schwarz-Weiß Spandau erledigt die Aufgabe gegen Schlusslicht FC Brandenburg 03 klar mit 5:0. Fabio Miguel eröffnet und trifft später erneut, dazu schrauben Patrick Schmidt, Leonit Leci und Luke Möllers das Ergebnis schon vor der Pause deutlich nach oben. Brandenburg bleibt mit nur einem Punkt abgeschlagen Letzter.

SSC Teutonia 99 II gewinnt beim BFC Meteor 06 II mit 2:1 und bleibt als Sechster in der Spitzengruppe. Jonas Friebe und Pascal-Joel Kundmüller bringen die Gäste im ersten Durchgang mit zwei Toren nach vorn. Soner Demiryürek verkürzt noch vor der Pause, mehr gelingt Meteor aber nicht.

Novi Pazar gewinnt gegen VfB Einheit zu Pankow mit 2:1 und springt in der Tabelle auf Rang acht. Jasper Kepp bringt Pankow nach der Pause in Führung, doch Chinedu Vincent Eberechukwu gleicht aus. Kurz vor Schluss sorgt Evans Chidi Eze für den Heimsieg.

Weißenseer FC setzt sich in einem torreichen Spiel mit 5:2 gegen BSC Rehberge durch. Lukas Jung bringt Weißensee in Führung, Dustin Rusher gleicht kurz vor der Pause aus. Noch vor dem Seitenwechsel antwortet Tim Hofmann, danach erhöhen Lucas Goers und Lio Thieme. Manuel Schernthaner verkürzt spät, ehe Thieme mit seinem zweiten Treffer den Endstand setzt.

Köpenicker FC II startet gut und geht durch Lennart Will früh in Führung. Nach der Pause dreht BSV Dersim II die Partie: Baran Akis trifft erst zum Ausgleich und legt später den Siegtreffer nach. Dersim bleibt damit als Tabellenzweiter punktgleich mit Spitzenreiter Friedrichshagen ganz oben dabei.