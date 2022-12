Neuer Trainer bei der Spielvereinigung Kirch-Grottenherten!

Die Gespräche mit dem Vorstand und vor allem mit Uwe waren sehr angenehm und ich habe von Anfang an gemerkt, dass Fußball hier gelebt wird und das der Verein im Moment einfach eine schwere Zeit durch macht. Das Thema Abstiegskampf hat mich zusätzlich angespornt, so etwas hatte ich in meiner Laufbahn noch nie und werde die Herausforderung annehmen. Als kleiner Bonus kommt dazu ja noch die Wunderschöne Sportanlage, die ja jetzt noch um einen wunderschönen Kunstrasenplatz reicher wird.

Ja genau, ich bin schon längere Zeit als Trainer unterwegs und bin auch schon gut rum gekommen. Damals war in meinem Team der Trainer aus persönlichen Gründen zurück getreten und ich habe da meine Chance gesehen. Ich liebe es einfach an der Seitenlinie zu stehen und von außen Einfluss auf das Spiel zu nehmen. Außerdem kann ich einfach nicht ohne Fußball, weshalb ich einfach jede Möglichkeit nutze, auf dem Sportplatz meine Zeit zu verbringen.

Hallo Michael, du bist jetzt schon seit einigen Jahren als Trainer tätig, unter anderem für den VfL Sindorf oder beim SC West Köln, außerdem hattest du mir schon erzählt, dass du auch die Mannschaft deiner Tochter trainierst. Was hat dich damals dazu bewegt als Trainer zu arbeiten und was macht dir am meisten Spaß daran?

Der Vorstand der Spielvereinigung Kirch-Grottenherten um Vorstandschef Uwe Stark stellen am Nikolaustag den neuen Trainer für die so wichtige Rückrunde der Saison 2022/23 vor.

Ehrlich gesagt zählt für mich im Moment zu 100% nur der Klassenerhalt. Dieser Verein gehört einfach nicht in die unterste Spielklasse und das werde ich mit aller Macht verhindern. Ich hätte dann gerne den Wunsch uns in der nächsten Saison in der Kreisliga C zu etablieren.

Die Tabellensituation ist natürlich klar. Warum glaubst du, bist du der richtige für den Klassenerhalt?

Alles was ich mache, mache ich mit hundertprozentiger Überzeugung. Ich bin mit Disziplin, Herz, Kampf und Leidenschaft bei der Sache und werde diese Charakterzüge auch auf die Mannschaft übertragen.

Zum Abschluss würde mich noch interessieren, ob du für den Winter noch einige personelle Änderungen vornehmen möchtest?

Ich habe da gar keinen Druck, als das ich kurzfristig noch neue Leute dazu holen muss. Ich bin davon überzeugt das die Mannschaft, so wie sie jetzt ist keine ist, die um den Abstieg spielen muss. Ich vertraue jedem einzelnen Spieler und glaube, dass jeder weiß was auf dem Spiel steht.

Danke für deine Zeit und viel Erfolg für die Rückrunde!

Gerne doch, ich freue mich auf die Wintervorbereitung!

Zusätzlich zu Michael Redwitz wird auch der bisherige Interimstrainer David Müsch dem Trainerteam erhalten bleiben und als Co-Trainer die Mannschaft weiter begleiten. Wir bedanken uns für das Engagement was David in den letzten Wochen gezeigt hat und wünschen auch ihm sportlich viel Erfolg in seiner neuen Aufgabe.

Die Mannschaft befindet sich zur Zeit in der Winterpause und wird am 10.01. die Fußballschuhe wieder entstauben und in die Vorbereitung starten.