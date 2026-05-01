Neuer Trainer bei der SG Guldenbachtal Die Wahl ist auf Christian Henel-El Khoury gefallen, der bis Saisonende noch den rheinhessischen Bezirksligisten Hassia Bingen coacht von Michael Heinze · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Christian Henel-El Khoury wird neuer Trainer der SG Guldenbachtal. Foto: fupa.net/Schlitz

Guldental. Die Bezirksliga-Fußballer der SG Guldenbachtal sind auf der Suche nach einem Trainer für die neue Runde fündig geworden. Die Wahl ist auf Christian Henel-El Khoury gefallen, der bis Saisonende noch den rheinhessischen Bezirksligisten Hassia Bingen coacht.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Guldenbachtals aktueller Spielertrainer Luca Czarnecki bleibt dem Klub erhalten. Als spielender Co-Trainer. "Wir haben uns für Christian entschieden, weil ich ihn schon aus früheren Zeiten kenne", erläutert Czarnecki, der in Personalunion auch als Sportlicher Leiter der SGG wirkt. "Wir haben einen Trainer gesucht, der nicht nur sportlich zu uns passt, sondern auch menschlich und charakterlich." Vor seiner wenig erfolgreichen Zeit bei der Hassia – der Traditionsverein vom Hessenhaus steht ganz dicht vor dem freien Fall in die A-Klasse – trainierte Henel-El Khoury den TSV Langenlonsheim/Laubenheim in Bezirksliga Nahe und A-Klasse.

Das Gesamtpaket stimmt "Christian weiß, wie er sich als Trainer bei einem ambitionierten Dorfverein einzubringen hat, was das Drumherum angeht", so Czarnecki über seinen Spezi. Der 38-Jährige sei "ein Familienmensch, der die Werte mitbringt, die wir leben – gepaart mit einer gewissen fußballerischen Laufbahn als Spieler selbst und einer kleinen Trainererfahrungs-Vita". Das Gesamtpaket stimme. "Wir haben alle ein super Gefühl – der Christian ebenso." Vom Typus her sei der 1,92-Meter-Mann, der aus Bad Dürkheim stammt, seine schönste Zeit einst als Regionalliga-Mittelstürmer für Hessen Kassel hatte und auf zwei Profi-Einsätze für den FCK gegen Freiburg und Wehen in der Zweiten Liga kam, "ein autoritärer Trainer, der die Grundprinzipien von Disziplin vorlebt und erwartet – in der Organisation, im Drumherum und besonders in den Trainingseinheiten und im Spiel. Das tut uns gut, das brauchen wir. Wenn Du ihm alles gibst, bekommst Du auch alles vom Christian". Will sagen: "Er fordert viel, gibt aber auch viel zurück – und hat ein Händchen für das Zwischenmenschliche." Czarnecki bezeichnet den neuen Coach gar als "Menschenfänger".