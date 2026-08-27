Neuer Trainer bei Concordia Birgelen

Julian Lengersdorf wird unterstützt von Dirk Peters. Und: Eine neue Fan-Prognose kommt aus Hessen für den SC 09 Erkelenz.
Bei Concordia Birgelen hatte es nach der vergangenen Saison einen Trainerwechsel gegeben. Als der Abstieg aus der Kreisliga B feststand, hatte der Vorstand dem damaligen Trainer Idris Börek mitgeteilt, dass man in anderer Konstellation weitermachen wollte. Neuer Trainer ist Julian Lengersdorf, der im vergangenen halben Jahr die zweite Mannschaft trainiert hatte. „Er hat auch Idris Börek vertreten und ist gut angekommen“, sagt Concordia-Vorsitzender Peter Küppers. Julian Lengersdorf wird von Dirk Peters unterstützt, der schon im Winter hinzugekommen war.
Die Birgelener hatten schon bei der Stadtmeisterschaft, die souverän gewonnen wurde, gezeigt, dass sie kämpfen können. Auch in der ersten Kreispokalrunde gegen den Landesligisten Germania Teveren (0:3) bot das Team eine gute Leistung. In der ersten Viertelstunde sah es allerdings so aus, als würde es eine deutliche Niederlage setzen. Doch dann fing sich die Concordia, verschob schneller und hielt den Favoriten besser vom eigenen Tor fern. „Kurz vor der Halbzeit hätten wir den Ausgleich erzielen müssen“, sagt Peter Küppers. Auch nach der Pause gab es noch eine gute Chance. Peter Küppers erwähnt auch eine faire Geste der Teverener. Als der Schiedsrichter auf Elfmeter für den Gast entschieden hatte, erklärten die Germania-Spieler, dass das Foul vor dem Strafraum passiert war.
Nach dem Abstieg ist eine Reihe neuer Spieler hinzugekommen. Damit müsste man in der Kreisliga C 2 oben mitspielen. „Wenn die besten 15 Spieler da sind“, schränkt Peter Küppers ein.
Unterdessen wartet man beim SC 09 Erkelenz wieder gespannt darauf, wie der große Fan aus Hessen, Ludwig Palm, die Aussichten in der neuen Saison beurteilt. Denn auch in etwas weiterer Entfernung hat Ludwig Palm seinen Herzensverein in der alten Heimat immer im Blick. Er sieht optimistisch in die Zukunft und überschreibt seine Ausführungen mit dem Satz „Der Weg ist das Ziel“: Die A-Junioren belegten in der Leistungsklasse 1 den hervorragenden zweiten Platz. Vier Spieler wollen sich bei den Senioren weiterentwickeln. In dieser Saison gibt es beim SC 09 kein A-Juniorenteam. Die nächsten Talente werden in der B-Jugend aufgebaut. Die Frauenmannschaft habe teilweise „Nerven“ gekostet. Siebte unter elf Mannschaften. „Aber es hat geklappt. Die Bezirksliga bleibt das Zuhause“, unterstreicht Ludwig Palm und prophezeit: „Platz fünf sitzt für die nächste Saison drin.“ Die zweite Seniorenmannschaft bezeichnet der Fan aus Hessen als „ein Juwel in der Fußballlandschaft“ und gratuliert zum dritten Tabellenplatz in der Kreisliga C 1. Da spiele jetzt eine andere Musik. „Die Zweite hat die Kraft und Reife, auf die Meisterschaft zuzusteuern. Der Weg ist das Ziel: Aufstieg in die Kreisliga B.“
Zur ersten Mannschaft revidiert er seine Aussage vom vergangenen Jahr. „Wie ich hoffte und schrieb, Chance auf Platz fünf, war ein großer Irrtum.“ Die Mannschaft musste kämpfen – ums Überleben in der Bezirksliga. Doch trotz Unkenrufen hätten sich die Jungs durch eiserne Disziplin und Kampf retten können. „Besonderer Dank gilt dem Trainer, der bestimmt in dieser Zeit um Jahre gealtert ist“, vermutet Ludwig Palm. Der Weg sei steinig gewesen, sehr steinig. „Aber die erste Mannschaft hat im entscheidenden drittletzten Spiel überlebt. Endergebnis: das rettende Ufer mit dem elften Platz“, freut sich der Fan riesig und gibt noch einige Ratschläge mit auf den weiteren Weg: Nun heiße es, mit Ruhe und Disziplin zu spielen. „Hört nicht auf Unkenrufe, sie sind Null für Euch. Hört vielmehr auf Euren hervorragenden Trainer. Wenn ihr mitmacht, geht er mit euch durch die Hölle.“ Es werde noch manches Spiel verloren gehen, aber auch gewonnen werden. Ludwig Palm: „Ich weiß, dass es reichen wird, den achten Platz zu schaffen.“
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