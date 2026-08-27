Neuer Trainer bei Concordia Birgelen von Hermann-Josef Siemes · Heute, 10:52 Uhr · 0 Leser

Concordia Birgelen geht mit Trainer Julian Lengersdorf in die neue Spielzeit. – Foto: Manfred Heyne/dpa

Julian Lengersdorf wird unterstützt von Dirk Peters. Und: Eine neue Fan-Prognose kommt aus Hessen für den SC 09 Erkelenz.

Bei Concordia Birgelen hatte es nach der vergangenen Saison einen Trainerwechsel gegeben. Als der Abstieg aus der Kreisliga B feststand, hatte der Vorstand dem damaligen Trainer Idris Börek mitgeteilt, dass man in anderer Konstellation weitermachen wollte. Neuer Trainer ist Julian Lengersdorf, der im vergangenen halben Jahr die zweite Mannschaft trainiert hatte. „Er hat auch Idris Börek vertreten und ist gut angekommen“, sagt Concordia-Vorsitzender Peter Küppers. Julian Lengersdorf wird von Dirk Peters unterstützt, der schon im Winter hinzugekommen war. Die Birgelener hatten schon bei der Stadtmeisterschaft, die souverän gewonnen wurde, gezeigt, dass sie kämpfen können. Auch in der ersten Kreispokalrunde gegen den Landesligisten Germania Teveren (0:3) bot das Team eine gute Leistung. In der ersten Viertelstunde sah es allerdings so aus, als würde es eine deutliche Niederlage setzen. Doch dann fing sich die Concordia, verschob schneller und hielt den Favoriten besser vom eigenen Tor fern. „Kurz vor der Halbzeit hätten wir den Ausgleich erzielen müssen“, sagt Peter Küppers. Auch nach der Pause gab es noch eine gute Chance. Peter Küppers erwähnt auch eine faire Geste der Teverener. Als der Schiedsrichter auf Elfmeter für den Gast entschieden hatte, erklärten die Germania-Spieler, dass das Foul vor dem Strafraum passiert war.

Nach dem Abstieg ist eine Reihe neuer Spieler hinzugekommen. Damit müsste man in der Kreisliga C 2 oben mitspielen. „Wenn die besten 15 Spieler da sind“, schränkt Peter Küppers ein. Unterdessen wartet man beim SC 09 Erkelenz wieder gespannt darauf, wie der große Fan aus Hessen, Ludwig Palm, die Aussichten in der neuen Saison beurteilt. Denn auch in etwas weiterer Entfernung hat Ludwig Palm seinen Herzensverein in der alten Heimat immer im Blick. Er sieht optimistisch in die Zukunft und überschreibt seine Ausführungen mit dem Satz „Der Weg ist das Ziel“: Die A-Junioren belegten in der Leistungsklasse 1 den hervorragenden zweiten Platz. Vier Spieler wollen sich bei den Senioren weiterentwickeln. In dieser Saison gibt es beim SC 09 kein A-Juniorenteam. Die nächsten Talente werden in der B-Jugend aufgebaut. Die Frauenmannschaft habe teilweise „Nerven“ gekostet. Siebte unter elf Mannschaften. „Aber es hat geklappt. Die Bezirksliga bleibt das Zuhause“, unterstreicht Ludwig Palm und prophezeit: „Platz fünf sitzt für die nächste Saison drin.“ Die zweite Seniorenmannschaft bezeichnet der Fan aus Hessen als „ein Juwel in der Fußballlandschaft“ und gratuliert zum dritten Tabellenplatz in der Kreisliga C 1. Da spiele jetzt eine andere Musik. „Die Zweite hat die Kraft und Reife, auf die Meisterschaft zuzusteuern. Der Weg ist das Ziel: Aufstieg in die Kreisliga B.“