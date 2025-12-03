Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Neuer Trainer an Bord: Recep Ucar startet bei Rizespor
Çaykur Rizespor hat offiziell bestätigt, dass sie mit Recep Uçar als neuem Cheftrainer eine prinzipielle Einigung erzielt haben. Der 50-jährige Trainer übernimmt die Nachfolge von İlhan Palut, der nach der Niederlage gegen Kayserispor zurückgetreten war. Recep Uçar wird das Team ab sofort leiten und sein Debüt im Ligaspiel gegen Konyaspor geben.
Uçar bringt umfangreiche Erfahrung aus der Süper Lig mit, nachdem er zuvor Vereine wie Ümraniyespor, Kayserispor und Konyaspor trainiert hatte, und war auch als Assistenztrainer bei Beşiktaş tätig. Diese Verpflichtung soll Rizespor helfen, sich in der Liga besser zu etablieren und den Abstiegskampf zu meistern.