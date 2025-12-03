 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines

Neuer Trainer an Bord: Recep Ucar startet bei Rizespor

Çaykur Rizespor hat offiziell bestätigt, dass sie mit Recep Uçar als neuem Cheftrainer eine prinzipielle Einigung erzielt haben. Der 50-jährige Trainer übernimmt die Nachfolge von İlhan Palut, der nach der Niederlage gegen Kayserispor zurückgetreten war. Recep Uçar wird das Team ab sofort leiten und sein Debüt im Ligaspiel gegen Konyaspor geben.

Verlinkte Inhalte

Süper Lig
Çaykur
Ilhan Palut
Recep Ucar

Uçar bringt umfangreiche Erfahrung aus der Süper Lig mit, nachdem er zuvor Vereine wie Ümraniyespor, Kayserispor und Konyaspor trainiert hatte, und war auch als Assistenztrainer bei Beşiktaş tätig. Diese Verpflichtung soll Rizespor helfen, sich in der Liga besser zu etablieren und den Abstiegskampf zu meistern.

Aufrufe: 03.12.2025, 16:26 Uhr
Gerd JungAutor