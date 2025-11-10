Neuer Trainer, altes Problem – FC Eitting verliert erneut: „Die ganze Mannschaft hat’s versucht“

Neues Gespann an der Linie, unverändertes Problem auf dem Platz: Der FC Eitting kann einfach keine Tore schießen und musste sich dem FC Moosinning 2 vor gut 200 Zuschauern 0:2 (0:1) geschlagen geben.

Eittings bester Mann geschlagen: Torhüter Quirin Fendt war gegen den Schuss von Tamino Luidinant zum Moosinninger 1:0 machtlos. Stefan Erl, der später noch zum 2:0 traf, und Maximilian Heilmeier verfolgten die Szene. – Foto: Christian Riedel

Beide Teams „arbeiteten“ zunächst Fußball, und der junge Schiedsrichter Marco Ort, der souverän leitete, war gleich gut miteingebunden. So entstand die erste nennenswerte Offensivaktion aus einem Freistoß. Den drehte FCM-Spielertrainer Manuel Gröber Richtung Eittinger Fünfmeterraum, und Torhüter Quirin Fendt, der gegen seine langjährigen Mannschaftskameraden mehrmals famos parierte, klärte resolut mit den Fäusten vor FCM-Torjäger Christoph Kollmannsberger.

Als Eittings Kapitän Johannes Lenz klug in die Gasse geschickt wurde, rutschte er beim Abschluss weg. Eine tolle Ballstafette über Tamino Luidinant zu Maxi Lechner auf rechts außen schloss Kollmannsberger volley und flach ab, aber Fendt reagierte stark. Als die Gäste auf einen Abseitspfiff warteten, konnten sie Lenz‘ Schuss im letzten Moment noch zur Ecke verteidigen. Nach einem von der FCE-Abwehr schlecht verteidigten Freistoß verlängerte Kollmannsberger einen Schuss von Kapitän Stefan Erl per Kopf knapp über die Torlatte.

Dann wurde es turbulent vorm Eittinger Kasten. Geschätzt ein halbes Dutzend Moosinninger Schüsse wehrten Torhüter und Verteidiger ab. „Schreibst, die ganze Mannschaft hat’s versucht“, empfahl FCM-Chef Karl Thumbs auf der Tribüne dem Berichterstatter. In der 40. Minute konnte FCE-Keeper Fendt einen Freistoß von Luidinant noch spektakulär mithilfe der Torlatte entschärfen. Drei Minuten später zirkelte der 20-Jährige im Duell der jeweils Besten einen Freistoß aus 25 Metern von halblinks ins rechte Kreuzeck zum Moosinninger 1:0.

Entscheidungstreffer in der Schlussphase: „Obwohl ich seine Schusstechnik kenne“

Angriffsfreudiger kam Eitting aus der Pause. Gegen Thomas Bachmaier blieb FCM-Keeper David Auerweck mit gutem Stellungsspiel Sieger. Machtlos wäre er gewesen, als Sebastian Gruber nach Fredi Neudeckers Freistoß aus wenigen Metern übers Tor köpfte. Als nach 53 Minuten der FCE-Schlussmann seinem früheren Trainer Gröber entgegen rauschte, forderten die Gäste vergeblich Strafstoß statt Abstoß. Die Gastgeber gaben dann Gas. Ihre größte Tormöglichkeit leiteten die Eittinger ein, als sie zu lässig klären wollten, ihr Torhüter Kopf und Kragen riskieren musste und ein Verteidiger im letzten Moment den Ball vor der Linie um den Pfosten drehte.

Der eingewechselte Sebastian Michalak sorgte ein paar Mal für Moosinninger Entlastung. Fendt war zur Stelle, aber als Stefan Erl mit Effet draufhielt, musste sich der Schlussmann zum 0:2 (79.) geschlagen geben. „Obwohl ich seine Schusstechnik kenne“, gestand er später. Die Moosinninger spielten anschließend die Viertelstunde bis zum Abpfiff nach 94 Minuten locker runter.