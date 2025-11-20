– Foto: Brennpunkt Orange

Neuer Trainer, alte Liebe: Mit Wismut-Herz in schweren Zeiten Nach dem Rücktritt von Matthias Gast stellte sich Francis Wezel kurzfristig in den Dienst der BSG Wismut Gera und übernahm die Verantwortung für die Thüringenliga-Mannschaft. Verlinkte Inhalte Thüringenliga Wismut Gera Westvororte Francis Wezel

Der Verein steckt aktuell in einer schwierigen Phase – sportlich kämpft die Mannschaft mit schwankenden Leistungen - ist Tabellenletzter -, verletzungs- und krankheitsbedingt sind viele Spieler aus dem Kader nicht verfügbar. Gleichzeitig weht der Wismut auch vereinspolitisch ein kalter Wind entgegen.

Für Wezel, der zudem noch die zweite Mannschaft in der Kreisoberliga Ostthüringen betreut, ist das Engagement für die Thüringenliga-Elf am Steg ein temporärer Dienst: Bis zum Winter möchte er die Mannschaft wieder auf Kurs bringen und seine Erfahrung als ehemaliger Wismut-Angreifer einbringen. Sein Ziel ist klar: mit seiner bekannten „Wismut-Art“ die Mannschaft motivieren, die verbleibenden vier Hinrundenspiele bestmöglich gestalten und die Verbindung zwischen Team und Fans stärken. Im FuPa-Interview spricht der 41-Jährige über seine ersten Tage an der Seitenlinie, das Pokalspiel in Bad Frankenhausen, die Reaktionen der Mannschaft auf den Trainerwechsel, das anstehende Derby gegen Westvororte und seine Zielsetzung für die Hinrunde.

FuPa Thüringen: Hallo Francis, wie kam es zu deinem kurzfristigen Engagement als Cheftrainer? War das die Initiative des Vorstands oder hast du selbst angeboten zu helfen?

Francis Wezel: Alles ging sehr schnell. Ich bin weiterhin Trainer der zweiten Mannschaft und hatte zunächst gar nicht mitbekommen, dass Matthias Gast zurückgetreten ist. Montags hat dann Steven Obst mit mir telefoniert, wir haben über mögliche Kandidaten gesprochen – und ich habe sofort signalisiert, dass ich helfen möchte. Drei Stunden später habe ich schon das erste Training geleitet.

Die Mannschaft wirkte übrigens gar nicht überrascht. Sie konnten es sich sicher denken. Matthias war vor Ort, hat sich verabschiedet, und der Vorstand hat mich vorgestellt. Jimmy Wagner bleibt weiterhin in seiner bisherigen Position. FuPa Thüringen: Dein erstes Pflichtspiel war das Landespokal-Viertelfinale in Bad Frankenhausen – ein richtungsweisendes Spiel. Wie hast du es erlebt und wie beurteilst du die Leistung der Mannschaft?

Francis: Ich habe meine eigene Sicht auf Fußball, und wir haben im Training gut gearbeitet, auch wenn uns aktuell durch Verletzungen, Krankheit und berufliche Verpflichtungen nur wenige Spieler zur Verfügung stehen. Das Pokalspiel hat in Bezug auf Einstellung, Laufbereitschaft und fußballerische Umsetzung gut gepasst. Ich habe vorab keine Spiele der Ersten gesehen – das ist auch zweitrangig. Wichtig ist, dass wir unser Spiel durchziehen.

FuPa Thüringen: Welche Impulse setzt du aktuell in der Arbeit mit der Mannschaft? Geht es eher um Taktik oder eher um mentale Arbeit?

Francis: Beides. Ich habe viele Gespräche geführt, aber ich bin auch der Typ, der vorne verteidigt und sich den Ball holt – das hat nichts mit meiner eigenen Laufbahn als Stürmer zu tun. Wir haben eine Mischung aus jungen Spielern und erfahrenen Kräften, die das Team managen. Mir ist wichtig, dass wir aktiv nach vorne agieren, statt nur zu reagieren. In der Thüringenliga ist es klar, dass wir physisch stark sein müssen. Offensiv sind wir aktuell etwas aktiver als zuvor, aber das passt gut zur Mannschaft und ihrem Spielstil. FuPa Thüringen: Woran lag es deiner Meinung nach, dass die bisherige Saison so ernüchternd verlaufen ist?

Francis: Dazu habe ich keine Meinung, das steht mir auch nicht zu. Die Trainer vor mir haben ihre Arbeit gemacht, und daran habe ich keinen Zweifel. FuPa Thüringen: Am Wochenende wartet gleich ein Derby gegen Westvororte. Ist das für dich ein besonderer Start oder hättest du lieber ein „normales" Spiel gehabt?

Francis: Ich mache mir darüber keine Gedanken. Mir ist egal, wer kommt. Wir wollen guten Fußball spielen, mit hoher Intensität und erfolgreich sein. Ob Westvororte, Arnstadt oder ein anderer Gegner – im Fokus stehen wir. Wenn wir unser Spiel durchziehen, wird es für alle anderen schwer. Ich hoffe, dass sich auch die Einheit zwischen Mannschaft und Fans wieder verstärkt. Die Fans sind ein zentraler Bestandteil von Wismut – ohne sie wäre es nicht Wismut. Ich selbst habe tolle Zeiten erlebt, auch in Abstiegsphasen, und da gab es immer eine enge Verbindung mit unseren Anhängern. FuPa Thüringen: Was erwartest du für das Derby gegen Westvororte? Worauf kommt es an, um ein wichtiges Zeichen zu setzen?

Francis: Ich kenne den Gegner kaum, nur Christian Kruschke, mit dem ich noch bei Wismut gespielt habe. Es wird eine junge, griffige Mannschaft sein, gut eingestellt vom Trainer. Am Ende wird es auf die mentale Stärke ankommen – wie wir Emotionen kanalisieren und die richtigen Entscheidungen treffen. Auch Schiedsrichter und andere Rahmenbedingungen spielen eine Rolle. Personell können wir auf die Spieler aus Bad Frankenhausen zurückgreifen und hatten mit Nabi aus der zweiten Mannschaft eine Spieler dabei, der seine Sache sehr gut gemacht hat. Sicher können hin und wieder auch Spieler aus der Zweiten, die ich ja gut kenne und denen ich vertraue, aufrücken. Da aber am Wochenende parallel auch die zweite Mannschaft spielt, werden wir nicht alles aus dem Kopf stellen.

Zwei wichtige Personen am Steg, die in Vergangenheit für Wismut auf dem Platz standen: Francis Wezel (vorne), Dimitrin Puhan (Vorstandsmitglied, hinten). – Foto: © Brennpunkt Orange