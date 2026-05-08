Neuer Trainer ab Sommer

– Foto: Herbert Bruder

Wie Hessensport24 berichtet, stellt sich die SG Kirchberg/Lohne/Haddamar auf der Trainerposition zur Saison 2026/27 neu auf: Marton Labath übernimmt im Sommer das Amt von Matthias Tropmann. Der bisherige Spielertrainer zieht sich demnach aus persönlichen Gründen von der Seitenlinie zurück, bleibt dem Kreisoberligisten aber weiterhin als Spieler erhalten.

Mit Labath holt die SG einen Coach, der bereits Erfahrungen im Seniorenbereich gesammelt hat. Nach Stationen als aktiver Spieler bei der SG Beiseförth/Malsfeld, der SG Fuldalöwen/Beisetal und der SG Heinebach/Osterbach führte ihn sein Weg zunächst als spielender Co-Trainer zur SG Englis/K./A., ehe er nach einer schweren Verletzung seine Laufbahn auf dem Platz beenden musste. Anschließend arbeitete der 38-Jährige mit Trainerlizenz zwei Jahre erfolgreich beim FC Körle II.

Die Gespräche zwischen Labath und den Verantwortlichen der SG Kirchberg/Lohne/Haddamar verliefen in großer Einigkeit. Beide Seiten blicken demnach einer vertrauensvollen Zusammenarbeit entgegen. Für die SG ist die Personalie ein bedeutender Schritt, weil sie frühzeitig Klarheit auf einer zentralen Position schafft.