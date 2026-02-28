Neuer Trainer ab nächster Saison bei der U19 des JFV A/O/B/H/H „Unser Ziel wird weiterhin sein, möglichst viele Spieler für unsere Stammvereine gut auszubilden" von Zevener Zeitung/Andreas Meier · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thomas Rathjen/ JFV A/O/B/H/H

U17-Trainer Alexander Weser wird in der neuen Saison die U19 des JFV A/O/B/H/Heeslingen übernehmen. Ihm zur Seite stehen wird der derzeitige Trainer Matthias Stemmann, der ab dem Sommer als Co-Trainer beim Regionalligisten fungiert.





„Ich möchte etwas kürzer treten“, so Stemmann. „Alex wird dafür den Cheftrainer-Posten übernehmen.“Stemmann und Weser sind ein eingespieltes Duo. „Wir hatten schon einige gemeinsame Stationen“, so Weser. Gemeinsam trainierten sie unter anderem die U17 und die U15 des JFV. Zum Trainerteam werden zudem noch der derzeitige Co-Trainer der U17 Marcel Brunsch, Torwarttrainer Patrick Stehr sowie Felix Karstedt gehören.