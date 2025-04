Neuer Trainer 1. Damenmannschaft Landesliga

Unser Amateurverein sucht einen engagierten und leidenschaftlichen Trainer für unsere ambitionierte 1. Damenmannschaft in der Landesliga.

Derzeit befinden sich unsere Damen auf einem sehr guten 2. Platz mit Schlagdistanz zum 1.

Daher suchen wir jemanden mit umfangreicher Fußballerfahrung und die Motivation hat, unser Team weiterzuentwickeln.



Anforderungen:

- Langjährige Erfahrung im Fußball (spielend oder als Trainer)

- Leidenschaft für den Frauenfußball und die Arbeit mit einem ambitionierten Team

- Fähigkeiten in der Teamführung und Motivation

- Offenheit für die Weiterentwicklung eigener Fähigkeiten und Kenntnisse



Wir bieten:

- Einen Platz in einem freundlichen und motivierten Umfeld

- Unterstützung bei der Weiterbildung und dem Erwerb von Trainerlizenzen, falls gewünscht

- Flexible Einsatzmöglichkeiten und die Möglichkeit, das Team aktiv zu gestalten

- dir steht ein Teammanager zur Seite der sich um die Belange der Mannschaft kümmert



Bewerbung:

Wenn du Interesse hast, unser Team zu unterstützen und gemeinsam an der Verbesserung und den Erfolgen der Mannschaft zu arbeiten, melde dich gerne bei uns:



fussball@union-blau-weiss-biesfeld.de



Kontaktdaten



Marc Velten - sportliche Leitung

Gerd Fink - Teammanager 1. Damen



Wir freuen uns von dir zu hören.