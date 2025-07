Neuer Torwart, Rückkehrer und Torschützenkönig bleibt

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Torschützenkönig verlängert vorzeitig.

Brandenburgliga-Torschützenkönig Aaron Weber verlängert vorzeitig seinen Vertrag bei der Germania und wird auch künftig auf Torejagd für das Eichenblatt gehen.

Mit 24 Toren und 6 Assists in 30 Spielen holte Aaron hoch verdient die Torjägerkanone nach Schöneiche und belohnte sich für eine herausragende Saison.

Darüber hinaus wurde er mit 10 x so häufig wie kein anderer Spieler der Liga in die FuPa-Elf des Spieltages und somit auch in die Brandenburgliga-FuPa-Elf der Saison gewählt.