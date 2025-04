Neuer Torwart für Veen: Kallen geht, Winnekens kommt

Schlussmann Jos Hennemann, einer der Aufstiegshelden der vergangenen Saison beim Bezirksligisten Borussia Veen, wird zu den „Krähen“ zurückkehren – allerdings nicht als Spieler. Der 39-Jährige übernimmt in der nächsten Spielzeit den Job des Torwarttrainers. Roman Gruschka scheidet aus zeitlichen Gründen aus. Und Kapitän Ken Klemmer, zugleich Fußball-Obmann in Veen, gab vor dem Heimspiel am Sonntag, 15 Uhr, gegen die DJK Twisteden einen weiteren Neuzugang bekannt.