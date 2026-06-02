Neuer Torwart für Regionalligist: Niclas Müller wechselt zu Nulldrei

Die Personalplanungen beim SV Babelsberg 03 für die anstehende Saison 2026/2027 laufen auf Hochtouren. Mit der Verpflichtung von Niclas Müller vermelden die Verantwortlichen einen wichtigen Transfer für die Torhüter-Position. Der 24-jährige Schlussmann kommt vom 1. FC Lokomotive Leipzig. Die Pressemitteilung des Vereins kündigt die Personalie unter der Überschrift „Der nächste Neuzugang aus dem eigenen NLZ!“ an. Bei den Babelsbergern hat der Keeper ein neues Arbeitspapier unterzeichnet, welches ihn vertraglich bis zum Jahr 2027 an den Verein binde. Dies sorgt für neue emotionale Impulse und sportliche Zuversicht im Umfeld von Nulldrei.

Hohe Qualität und Konkurrenzkampf im Torwartteam

Die Erwartungen an den Neuzugang sind groß, da er die Qualität im Kader im Training und im Wettkampf anheben soll. In der Pressemitteilung des Vereins sagt Paul Bachmeyer, Vorstandsvorsitzender des SVB: „Mit Niclas gewinnen wir einen stark ausgebildeten Torwart, der auch charakterlich herausragend zu uns passt. Mit Müller und Babke haben wir zwei starke Regionalliga-Torhüter, die für eine hohe Qualität auf der Position - im Wettkampf und im Training - sorgen werden". Durch diese Verpflichtung stellen die Babelsberger die Weichen für einen intensiven Leistungskampf zwischen Müller und Torhüter Babke, um die defensive Stabilität in der kommenden Spielzeit zu sichern.

Die sportliche Vita beim Regionalligameister aus Leipzig

Ein Blick auf die bisherigen Spielerstationen des Torwarts verdeutlicht dessen Entwicklung in den vergangenen Jahren. Bei seinem vorherigen Arbeitgeber, 1. FC Lok Leipzig, erlebte er eine wechselhafte Zeit. In der abgelaufenen Saison 2025/2026 sowie in der vorherigen Spielzeit 2024/2025 verbuchte er jeweils 0 Spiele. Seine einsatzreichste Phase hatte der Schlussmann in der Saison 2023/24, als er in 27 Spielen in der Regionalliga Nordost zwischen den Pfosten stand. Auch in der Saison 2022/23 kam er auf 16 Einsätze, während er im Spieljahr 2021/22 dreimal für den Klub auflief.

Die Anfänge im Süden und der Weg in den Profibereich

Vor seinem Engagement in Leipzig sammelte der Torhüter erste Erfahrungen im professionellen Bereich im Süden Deutschlands. In der Saison 2021/22 stand er im Kader des SSV Jahn Regensburg in der 2. Bundesliga, kam dort jedoch auf 0 Spiele. Spielpraxis sammelte er in jener Spielzeit stattdessen bei der zweiten Mannschaft des SSV Jahn Regensburg. In der Bayernliga Süd absolvierte er insgesamt 6 Spiele, in denen er ebenfalls keine Tore erzielte und keine Assists beisteuerte. Mit diesem sportlichen Fundament wechselt der Torhüter nun nach Babelsberg, um das nächste Kapitel seiner Karriere aufzuschlagen.