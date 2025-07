Neuer Torwart für Oberligist SD Croatia

SD Croatia Berlin verstärkt sich zur neuen Saison mit einem vielversprechenden Torwart vom Berlin-Ligisten Türkspor (30 Einsätze). Kenan Sadettin Cevik hat bereits im jungen Alter bewegte Stationen hinter sich – und will nun in der Oberliga Fuß fassen

Die Grundlagen für seine Torwartlaufbahn legt Cevik schon früh. In der Jugend wird er unter anderem von Nico Pelatz betreut. Der erste Sprung gelingt ihm mit 17, als er bei TuS Makkabi in den Männerbereich wechselt. Unter Trainer Wolfgang Sandhove und dem langjährigen Torwartcoach Hayri Gündoğdu.

Der nächste Karriereschritt ist gemacht: Kenan Sadettin Cevik schließt sich zur Saison 2025/26 dem Oberligisten SD Croatia Berlin an. Das wird aktuell bekannt.

Cevik erlebt mit Makkabi einen sportlichen Höhenflug: Aufstieg in die Oberliga, Gewinn des Berliner Landespokals – und die Teilnahme an der ersten DFB-Pokalrunde. Auch wenn er in dem Spiel nicht zum Einsatz kommt, saugt er die Atmosphäre auf.