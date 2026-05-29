Neuer Torwart für den Meister: DJK Tinnen holt Jonas Claaßen

– Foto: DjK Tinnen

Während bei der SV DJK Tinnen noch die Freude über die Meisterschaft anhält, richtet der Verein den Blick bereits auf die kommende Saison. Nach den Abgängen der beiden Torhüter Jens und René bestand Handlungsbedarf zwischen den Pfosten. Nun haben die Emsländer einen Nachfolger präsentiert: Jonas Claaßen wird künftig das Torwartteam der DJK verstärken.

Der 21-Jährige war in seiner Jugend für den SV Bokeloh aktiv, ehe ihn eine studienbedingte Pause vom Fußball fernhielt. Zur neuen Spielzeit wagt Claaßen nun den Neustart und schließt sich dem frischgebackenen Meister der 2. Kreisklasse Emsland Mitte an.

Bei den Verantwortlichen hinterließ der Keeper bereits einen positiven Eindruck. „Jonas konnte sich bereits bei uns im Training beweisen“, teilt der Verein mit. Zudem sei der Neuzugang „Feuer und Flamme“, künftig für die DJK aufzulaufen.