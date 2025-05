Neuer Torwart für den LSK: Exner kommt aus Norderstedt!

Vor knapp einer Woche tütete der Lüneburger SK Hansa den Aufstieg in die Oberliga Niedersachsen ein. Die Kaderplanung läuft bereits auf Hochtouren. Zu den Säulen könnte der langjährige Heeslinger Schlussmann Arne Exner zählen, dessen Verpflichtung der Verein am Sonntagabend bekanntgab.

Zwischen 2015 und 2023 lief er in der Oberliga für den HSC auf, absolvierte dort über 150 Begegnungen. Anschließend zog es Exner in die Regionalliga Nord zu Eintracht Norderstedt. Dort entwickelte er sich zum Stammkeeper, verlor seinen Posten aber nach einer Verletzung. Nun zieht es ihn zum LSK. Der 28-Jährige sprach von „sehr guten Gesprächen" mit der Vereinsführung um Raphael Marquardt und Manfred Nitschke: „Sie haben mich überzeugt, dass der Verein Ambitionen hat, dass die Oberliga nicht der letzte Schritt sein soll. Da ich ehrgeizig bin, gehe ich voll mit!“

Exner wird sich dem Konkurrenzkampf mit der aktuellen Nummer eins Haris Zlomusica stellt müssen. Darüber hinaus komplettiert der aus der Niendorfer A-Jugend kommende Bennet Rotetzki das Torwarttrio. „Mit dem Transfer von Arne Exner setzen damit ein absolutes Ausrufezeichen! Arne hat bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass er für jede Mannschaft ein sicherer Rückhalt sein kann. Mir gefällt zudem vor allem seine Stärke am Fuß, was uns im Aufbauspiel ein weitere Option bieten könnte", schwärmte Tarek Gibbah, der zur neuen Saison als Cheftrainer übernehmen wird.