Neuer Torwart für den LSK

– Foto: Manni Hermes

Tommy Henze war bereits beim LSK aktiv und bringt die Erfahrung aus 46 Oberliga-Einsätzen mit. Zuletzt lief er für den Ligakonkurrenten Hildesheim auf, fungierte dort aber in der abgelaufenen Spielzeit als Nummer zwei. Einen seiner drei Einsätze absolvierte der 23-Jährige im Vergleich mit den Salzstädtern. „Nach unserem letzten Saisonspiel in Hildesheim sind mehrere Spieler des Gegners auf mich zugekommen und haben mir zur Verpflichtung gratuliert. Nicht nur wegen seiner Qualitäten als Torwart, sondern vor allem, weil wir mit Tommy einen richtig guten Menschen dazugewinnen", berichtete der Lüneburger Trainer Tarek Gibbah.

Henze wird Arne Exner - hinter dem eine starke Saison, gekrönt von drei gehaltenen Elfmeter im Finale des Niedersachsenpokals, liegt - herausfordern. „Wir einen starken Torhüter dazu, der den Konkurrenzkampf auf der Torwartposition ordentlich anheizen wird. Das ist genau das, was wir wollen und brauchen: Wettbewerb auf jeder Position!“, betonte Gibbah. Ihm stehen Bennet Rotetzki sowie Niklas Gerwin, der vermehrt in der Zweitvertretung zum Zug kommen soll, noch zwei weitere Schlussmänner zur Verfügung.