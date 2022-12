Neuer Torjäger soll den SC Unterpfaffenhofen zum Klassenerhalt schießen Neuzugang wird auch als Co-Trainer fungieren

Germering – Der SC Unterpfaffenhofen hat sich für den Abstiegskampf verstärkt. Mit dem 30-jährigen Pierre König vom FSV Pfaffenhofen holen sich die Upfer Buam nicht nur einen schussgewaltigen Stürmer. König wird auch als Co-Trainer Chefcoach Franco Simon unterstützen.

„Pierre weiß, wo das Tor steht“, sagt Simon über den Neuzugang, den er aus gemeinsamen Zeiten beim SV Waldperlach kennt. „Wir sind immer in Kontakt geblieben, zumal Pierre auch in meiner Fußballschule aktiv ist“, sagt Simon. In der vergangenen Saison sorgte der 30-jährige Vollblutstürmer mit seinem 41 Toren in 22 Spielen fast im Alleingang für den Aufstieg der zweiten Mannschaft des FSV.