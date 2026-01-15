Neuer Torjäger kommt: FC Remscheid holt Hoffnungsträger

Mit sofortiger Wirkung verlässt Giuseppe Campana den SSV Dünn und schließt sich dem Landesligisten FC Remscheid an. Es ist ein Wechsel, der auf mehreren Ebenen Bedeutung hat: sportlich, weil Dhünn seinen treffsichersten Offensivspieler verliert, und strategisch, weil Remscheid im Abstiegskampf auf eine Soforthilfe setzt, deren Qualitäten in Zahlen messbar sind.
39 Pflichtspiele, 34 Tore - eine Bilanz, die für sich spricht und Campana in Dhünn zu einer verlässlichen Größe gemacht hat. Ganz unbekannt ist der Knipser beim Traditionsverein allerdings nicht: In den Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 lief er bereits zweimal für den FC Remscheid auf, damals allerdings in der zweiten Mannschaft. Zuvor durchlief er auch die Jugend des FCR.
Für den FC Remscheid kommt Campana in einer sportlich heiklen Phase. Der Traditionsverein rangiert aktuell auf einem Abstiegsplatz der Landesliga. Eine Situation, die angesichts der vergangenen Saison, in der Remscheid noch um den Aufstieg in die Oberliga Niederrhein spielte, als überraschend und zugleich ernst einzustufen ist. Der neue Stürmer soll dabei helfen, die Trendwende einzuleiten.
Kreisligist Dünn hat seinen Torjäger in einer Mitteilung verabschiedet. Der Sportlicher Leiter Marco Stephan betont die menschliche wie sportliche Dimension des Transfers: „Wir verlieren nicht nur einen guten Fußballer, sondern auch einen tollen Menschen. Aber wir wünschen Giuse von Herzen alles Gute für die Zukunft - und wie man so schön sagt: Man sieht sich immer zweimal im Leben."
Auch Trainer Dennis Schmidt ordnet Campanas Bedeutung klar ein und verweist dabei auf nackte Fakten, die keine Interpretation benötigen: „39 Spiele. 34 Tore. Zahlen, die für sich sprechen. Giuseppe war nicht nur ein Torjäger, sondern ein verlässlicher, ehrgeiziger und geschätzter Spieler.“ Gleichzeitig sieht Schmidt in dem Wechsel ein Beispiel für den Weg, den der SSV Dhünn einschlägt: „Genau solche Entwicklungen zeigen, wofür wir als SSV Dhünn stehen.“
