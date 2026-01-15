Der neue Stürmer: Giuseppe Campana. – Foto: Marlene Gösser

Neuer Torjäger kommt: FC Remscheid holt Hoffnungsträger Giuseppe Campana verlässt den SSV Dhünn und wechselt zum FC Remscheid in die Landesliga. Kann er den FCR zum Klassenerhalt schießen? Verlinkte Inhalte Landesliga 1 Kreisliga A2 Rem-Sol FC Remscheid SSV Dhünn Giuseppe Campana

Mit sofortiger Wirkung verlässt Giuseppe Campana den SSV Dünn und schließt sich dem Landesligisten FC Remscheid an. Es ist ein Wechsel, der auf mehreren Ebenen Bedeutung hat: sportlich, weil Dhünn seinen treffsichersten Offensivspieler verliert, und strategisch, weil Remscheid im Abstiegskampf auf eine Soforthilfe setzt, deren Qualitäten in Zahlen messbar sind.

39 Pflichtspiele, 34 Tore - eine Bilanz, die für sich spricht und Campana in Dhünn zu einer verlässlichen Größe gemacht hat. Ganz unbekannt ist der Knipser beim Traditionsverein allerdings nicht: In den Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 lief er bereits zweimal für den FC Remscheid auf, damals allerdings in der zweiten Mannschaft. Zuvor durchlief er auch die Jugend des FCR. Für den FC Remscheid kommt Campana in einer sportlich heiklen Phase. Der Traditionsverein rangiert aktuell auf einem Abstiegsplatz der Landesliga. Eine Situation, die angesichts der vergangenen Saison, in der Remscheid noch um den Aufstieg in die Oberliga Niederrhein spielte, als überraschend und zugleich ernst einzustufen ist. Der neue Stürmer soll dabei helfen, die Trendwende einzuleiten.