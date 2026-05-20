Neuer Torjäger für Weida

Dabei sichern sich die Schwarz-Gelben die Dienste eines offensivstarken Spielers, der trotz seines jungen Alters bereits mehrfach seine Torgefahr und seine Qualitäten im Abschluss unter Beweis gestellt hat.
Der 22-jährige Leon Gentsch wechselt vom SV Schmölln nach Weida. Er entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Leistungsträger seiner Mannschaft und überzeugte vor allem mit seiner Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Seit 2024 erzielte der Angreifer für den SV Schmölln 46 Tore in 46 Spielen in der Landesklasse. Bereits zuvor bewies er beim RSV Altenburg seine Offensivqualitäten und traf dort 24-mal in 24 Spielen. Bei diesen Zahlen lässt sich sagen, dass der junge Offensivspieler genau weiß, wo das Tor steht. Mit seinen Leistungen weckte der Youngster auch das Interesse mehrerer höherklassiger Vereine.
Nach intensiven und offenen Gesprächen mit den Verantwortlichen entschied sich der Offensivspieler letztlich für den Weg nach Weida: „Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung und darauf, den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen zu können. Gleichzeitig möchte ich mich beim SV Schmölln bedanken, dass mir der Verein diese Möglichkeit eröffnet und mir keinerlei Steine in den Weg legt. Ein großer Dank gilt außerdem Nick Schubert für die sehr guten, offenen und ehrlichen Gespräche. Ich habe von Anfang an gespürt, dass man mich in Weida unbedingt verpflichten wollte und genau dieses Vertrauen hat mir die Entscheidung enorm erleichtert. Besonders begeistert mich das Umfeld beim FC Thüringen Weida. Der Verein wirkt sehr familiär und genau diese Atmosphäre ist mir persönlich sehr wichtig. Jetzt freue ich mich darauf, mich in der neuen Liga zu beweisen, mich sportlich weiterzuentwickeln und der Mannschaft bestmöglich zu helfen, damit wir gemeinsam erfolgreich sind. Ich kann es kaum erwarten, die Mannschaft, das Umfeld und natürlich auch die Fans kennenzulernen und gemeinsam eine erfolgreiche Zeit zu erleben“, so Leon Gentsch zu seinem Wechsel.
Die Verantwortlichen des FC Thüringen Weida beobachteten die Entwicklung des jungen Angreifers bereits über einen längeren Zeitraum und standen schon seit geraumer Zeit in engem Austausch mit dem Spieler. Mit der Verpflichtung reagiert der Verein gleichzeitig auch auf den Abgang von Christopher Lehmann, der den FC Thüringen Weida zum Saisonende verlassen wird. Auf der Position wollte sich der Verein bewusst noch einmal verjüngen und gleichzeitig weiterhin Qualität für die Offensive gewinnen: „Leon hat in den vergangenen Jahren eine starke Entwicklung genommen und sich seine Chance absolut verdient. Trotz seines jungen Alters bringt er bereits viel Qualität, Ehrgeiz und eine enorme Torgefahr mit. Genau solche Spieler wollen wir künftig in Weida sehen. Wir wollten uns auf dieser Position bewusst verjüngen und gleichzeitig die Qualität in der Offensive hochhalten. Leon passt sportlich und menschlich hervorragend zu unserem Weg und wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt gehen kann. Umso mehr freut es uns, dass er sich trotz anderer Möglichkeiten ganz bewusst für unseren Verein entschieden hat“, erklärt Weidas Präsident Nick Schubert.
Der 36-jährige Christopher Lehmann wird nach der Saison nicht mehr für den FC Thüringen Weida auflaufen. Die Entscheidung wurde nach einem guten, fairen und offenen Austausch gemeinsam getroffen. Damit endet seine Zeit am Roten Hügel nach zwei erfolgreichen Spielzeiten. Bis heute absolvierte der Offensivspieler 45 Thüringenligaspiele für Osterburgstädter und erzielte dabei 23 Tore. Zusätzlich bereitete er 12 weitere Treffer vor. Der Angreifer galt innerhalb der Mannschaft stets als ehrgeiziger, zuverlässiger und professioneller Spieler. Auch die Vereinsführung zeigt sich für seinen Einsatz und seine Leistungen äußerst dankbar. Im Rahmen des letzten Heimspiels gegen die SpVgg Geratal am 6. Juni wird Christopher Lehmann offiziell verabschiedet, ehe er eine Woche später zur Ü32 Deutschen Meisterschaft seinen sportlichen Abschluss für Weida gibt.