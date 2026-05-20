Neuer Torjäger für Weida

Der FC Thüringen Weida begrüßt seinen ersten Neuzugang und darf sich dabei mit Leon Gentsch auf einen Torjäger freuen. – Foto: Thomas Gorlt

Der 22-jährige Leon Gentsch wechselt vom SV Schmölln nach Weida. Er entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Leistungsträger seiner Mannschaft und überzeugte vor allem mit seiner Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Seit 2024 erzielte der Angreifer für den SV Schmölln 46 Tore in 46 Spielen in der Landesklasse. Bereits zuvor bewies er beim RSV Altenburg seine Offensivqualitäten und traf dort 24-mal in 24 Spielen. Bei diesen Zahlen lässt sich sagen, dass der junge Offensivspieler genau weiß, wo das Tor steht. Mit seinen Leistungen weckte der Youngster auch das Interesse mehrerer höherklassiger Vereine.

Nach intensiven und offenen Gesprächen mit den Verantwortlichen entschied sich der Offensivspieler letztlich für den Weg nach Weida: „Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung und darauf, den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen zu können. Gleichzeitig möchte ich mich beim SV Schmölln bedanken, dass mir der Verein diese Möglichkeit eröffnet und mir keinerlei Steine in den Weg legt. Ein großer Dank gilt außerdem Nick Schubert für die sehr guten, offenen und ehrlichen Gespräche. Ich habe von Anfang an gespürt, dass man mich in Weida unbedingt verpflichten wollte und genau dieses Vertrauen hat mir die Entscheidung enorm erleichtert. Besonders begeistert mich das Umfeld beim FC Thüringen Weida. Der Verein wirkt sehr familiär und genau diese Atmosphäre ist mir persönlich sehr wichtig. Jetzt freue ich mich darauf, mich in der neuen Liga zu beweisen, mich sportlich weiterzuentwickeln und der Mannschaft bestmöglich zu helfen, damit wir gemeinsam erfolgreich sind. Ich kann es kaum erwarten, die Mannschaft, das Umfeld und natürlich auch die Fans kennenzulernen und gemeinsam eine erfolgreiche Zeit zu erleben“, so Leon Gentsch zu seinem Wechsel.