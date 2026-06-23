Neuer Torjäger für Bovender SV: Philipp Bode im Anflug

– Foto: Ian Messerschmidt

Der Bovender SV hat seinen dritten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Mit Philipp Bode wechselt ein offensiv vielseitig einsetzbarer Spieler von der SG Bergdörfer an den Südring.

Wie der Verein mitteilte, war Bode bereits vor vier Jahren ein Wunschkandidat des BSV. Nun hat der Wechsel im zweiten Anlauf geklappt. Der Angreifer kommt mit einer starken Empfehlung nach Bovenden: In der Bezirksliga-Saison 2025/26 erzielte er 24 Tore für die SG Bergdörfer.

Neben seinen sportlichen Qualitäten hebt der Bovender SV vor allem den Charakter des Neuzugangs hervor. Bode sei „nicht nur Trainingsweltmeister und absolut zuverlässig, sondern ein echter Teamplayer, der den Erfolg der Mannschaft über sein persönliches Ego stellt“. Auch seine Vielseitigkeit wird betont. Laut Verein würde er „falls Not am Mann ist, auch die Außenverteidigerposition beackern und sich bestimmt sogar ins Tor stellen“.