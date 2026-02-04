Neuer Torjäger für Altona 93: „Der AFC ist ein geiler Ve Moritz Göttel soll beim Tabellenvorletzten der Regionalliga für die nötigen Tore sorgen von red / PM · Heute, 06:52 Uhr · 0 Leser

Harmlos war gestern: Altona 93 setzt auf Moritz Göttels Tore im Kampf um den Klassenerhalt. – Foto: IMAGO / Jens Doden

Der Altonaer Fussball-Club reagiert auf seine angespannte sportliche Lage und verstärkt sich zur Rückrunde prominent: Moritz Göttel wechselt an die Adolf-Jäger-Kampfbahn und soll die bislang schwächste Offensive der Regionalliga Nord beleben.

Die Zahlen unterstreichen den Handlungsbedarf beim Traditionsverein. Mit nur 24 erzielten Treffern stellt Altona 93 – gemeinsam mit dem FC St. Pauli II – die harmloseste Angriffsreihe der Liga, zugleich stehen 51 Gegentore zu Buche. Die Konsequenz: Der AFC überwintert auf dem vorletzten Tabellenplatz und ist akut abstiegsgefährdet. Bergmann: "Gezielte Verstärkung für unser bestehendes Team" Mit Göttel kommt nun ein Stürmer mit großer Erfahrung und nachweislicher Torgefahr. Der 32-Jährige bringt eine bemerkenswerte Vita mit: In seiner Laufbahn absolvierte er bislang 327 Spiele in den verschiedenen Regionalligen und erzielte dabei 98 Treffer. Stationen führten ihn unter anderem zu Borussia Mönchengladbach II, VfL Bochum II, TSV Steinbach, SV 07 Elversberg, Rot-Weiß Koblenz, VfV 06 Hildesheim, SV Drochtersen/Assel, VfB Lübeck und zuletzt zum SC Weiche Flensburg, wo er seinen Vertrag kürzlich auflöste.

“Moritz ist eine gezielte Verstärkung für unser bestehendes Team mit Erfahrung und Qualität. Wir sind froh, dass er sich trotz anderer guter Angebote für uns entschieden hat”, wird Trainer Andreas Bergmann in einer Vereinsmitteilung zitiert. Auch auf höherer Ebene sammelte Göttel Erfahrung. Für den SV Babelsberg 03 kam er in der 3. Liga zum Einsatz, beim VfL Bochum gehörte er in der Saison 2013/14 zum Zweitliga-Kader. Hinzu kommen mehrere Titelgewinne im Landespokal in vier unterschiedlichen Landesverbänden sowie die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest mit Elversberg in der Spielzeit 2016/17. Besonders herausragend war seine Saison 2022/23, als er sich mit 24 Treffern die Torjägerkanone der Regionalliga Nord sicherte.