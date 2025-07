Neuer Torjäger des VfL Jüchen-Garzweiler kommt aus Bremen

Der 24-jährige Japaner kam zum 1. Januar 2024 erstmals nach Deutschland, zuvor spielte er in Japan für den Kobe FC in der fünften Liga und zeigte mit 15 Toren und sieben Vorlagen in 31 Partien eine ansprechende Leistung, die er in Bremen bestätigt hat: Für Union Bremen schoss er in 38 Partien nämlich 21 Treffer. Eine Quote, die Jüchen für das erste Oberliga-Jahr natürlich glatt unterschreiben würde.