Neuer Torhüter für die 1. Herren des SV Lengerich-Handrup

Kurz vor Weihnachten gibt es beim SV Lengerich-Handrup positive Nachrichten aus sportlicher Sicht. Mit Marc René Fehren steht der erste Neuzugang für die kommende Saison fest. Der Torhüter wird ab dem Sommer zur 1. Herren stoßen und den Kader auf dieser Position ergänzen.
Fehren durchlief seine fußballerische Ausbildung in der B- und A-Jugend von Olympia Laxten und ist aktuell noch im Herrenbereich aktiv. Er bringt damit sowohl Erfahrung aus dem Jugendleistungsbereich als auch Spielpraxis aus dem Seniorenfußball mit.
Für den Verein ist der Wechsel auch aus persönlicher Sicht naheliegend. Marc kennt den SV Lengerich-Handrup bereits seit vielen Jahren und ist mit dem Umfeld vertraut. In den Gesprächen zeigte sich schnell, dass die Vorstellungen beider Seiten gut zusammenpassen. Entsprechend früh fiel die Entscheidung für eine Zusammenarbeit ab dem Sommer.
Mit der Verpflichtung von Fehren gewinnt die 1. Herren zusätzliche Tiefe und Wettbewerb auf der Torhüterposition. Der Verein setzt damit auf Kontinuität und eine gezielte Weiterentwicklung des Kaders.
Der SV Lengerich-Handrup heißt Marc René Fehren herzlich willkommen und wünscht ihm einen guten Start im Team.