Neuer Torhüter beim Landesligisten und drei Kreisliga-Zugänge

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der SV Gebersheim kann den ersten Neuzugang vermelden: Gökhan Utku kehrt zur neuen Saison an die Hohle Eiche zurück. Der 33-jährige Innenverteidiger kommt vom SV Leonberg/Eltingen und bringt reichlich Erfahrung mit. Mit seiner Zweikampfstärke, seinem Spielverständnis und seinem starken rechten Fuß soll er die Defensive des Kreisligisten stabilisieren. Für Gökhan Utku ist es zugleich eine Rückkehr zu seinem früheren Verein. Der SV Gebersheim freut sich, ihn wieder im SVG-Trikot begrüßen zu dürfen.

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TSV Bernhausen

Der TSV Bernhausen hat für die kommende Saison Klarheit auf der Torspielerposition geschaffen. Hasan Kaya, der erst vor rund sechs Wochen zum Spitzenteam der Landesliga Württemberg, Staffel 2, gestoßen war, hat sich schnell etabliert und komplettiert künftig mit Tim Schuldt und Alex Lang das Torspielertrio der Ersten Mannschaft. Matej Livancic wird den Verein dagegen nach vier Jahren verlassen. Grund ist sein langer Fahrtweg vom neuen Lebensmittelpunkt hinter Marbach. Der TSV dankt ihm für seine Entwicklung und seinen Einsatz.

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SF Höfen-Baach

Die SF Höfen-Baach verstärken ihren Kader für die Kreisliga B1 Rems/Murr/Hall mit drei neuen Spielern. Muhammed Emin Varli kommt vom VfR Birkmannsweiler und soll mit Schnelligkeit, Fitness, Ballsicherheit und Ruhe am Ball die Abwehr stabilisieren. Auch Geancy Nzita bringt Robustheit, Zweikampfstärke und körperliche Präsenz für die Defensive mit. Berat Gemici erweitert die Offensive: Der schnelle und torgefährliche Außenbahnspieler soll mit Leidenschaft, Tempo und Zug zum Tor neue Impulse setzen.

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