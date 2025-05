Neuer Torhüter beim Bezirksligisten, vierter Zugang in der Kreisliga

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

VfB Familie wächst weiter! Zusätzlich zu unseren bereits voll integrierten A-Jugend Spielern, welche sich schon in der aktuellen Saison in unserem Verein und bei den aktiven Fußballer eingelebt haben und einige Einsatzminuten sammeln konnten, begrüßt der VfB Neuhütten zur kommenden Saison 2025/2026 die ersten zwei externen Neuzugänge. Luca Hasenmayer und Patrick Köhler tragen zukünftig schwarz/weiß und wechseln vom TSV Michelfeld zurück in die Heimatgemeinde zu unserem VfB Neuhütten. Wie auf Bild zwei zu sehen, wurden die beiden im Trainingslager auf Mallorca bereits voll integriert. Der Verein mit Abteilungsleitung und Trainerteam des VfB und der neuen SGM heißen beide herzlich bei uns willkommen und wünschen eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison!

