Neuer Torhüter bei der SG Essen-Schönebeck

Neuzugang ist Rückkehrer

Genau genommen ist es eine Rückkehr, denn Maxi spielte vor seiner Zeit bei den Jungschwalben schon einmal in der Schönebeck Jugend. Außerdem kennt Trainer Olaf Rehmann ihn aus der Schule: „Als ich das Profil durchgegangen bin, das ich von einem neuen Torhüter erwarte - dies ist vor allem eine gewisse Athletik und Mut in der Strafraumbeherrschung, was auch eine gewisse Größe voraussetzt – bin ich schnell auf Maxi gekommen. Er erfüllt diese Voraussetzungen. Davon konnte ich mich in den zwei Jahren des Sportleistungskurses überzeugen und weiß daher auch genau, was Maxi für ein Mensch ist und dass er mit seiner Art sehr gut ins Team passen wird. Er hatte schon zum Abschied der Schulzeit gesagt, dass er gerne einmal bei mir spielen möchte. Eigentlich war der Transfer erst für den Sommer geplant, da Maxi noch ein halbes Jahr in der Jugend spielen könnte. Durch unsere Situation haben wir diesen Transfer aber schon jetzt realisieren können, was mich sehr freut.“