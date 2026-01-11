Neuer Torhüter bei der SG Essen-Schönebeck

Als sich Marvin Hartelt, Stammtorhüter der Ersten, in der Hinrunde verletzt hatte und operiert werden musste, ist deutlich geworden, dass die Landesligamannschaft auf dieser Position einfach mehr Optionen benötigt, da alle Torhüter über ein ähnliches Profil verfügen. Die sportlich Verantwortlichen wurden aktiv und verpflichteten
Neuzugang ist Rückkehrer
Genau genommen ist es eine Rückkehr, denn Maxi spielte vor seiner Zeit bei den Jungschwalben schon einmal in der Schönebeck Jugend. Außerdem kennt Trainer Olaf Rehmann ihn aus der Schule: „Als ich das Profil durchgegangen bin, das ich von einem neuen Torhüter erwarte - dies ist vor allem eine gewisse Athletik und Mut in der Strafraumbeherrschung, was auch eine gewisse Größe voraussetzt – bin ich schnell auf Maxi gekommen. Er erfüllt diese Voraussetzungen. Davon konnte ich mich in den zwei Jahren des Sportleistungskurses überzeugen und weiß daher auch genau, was Maxi für ein Mensch ist und dass er mit seiner Art sehr gut ins Team passen wird. Er hatte schon zum Abschied der Schulzeit gesagt, dass er gerne einmal bei mir spielen möchte. Eigentlich war der Transfer erst für den Sommer geplant, da Maxi noch ein halbes Jahr in der Jugend spielen könnte. Durch unsere Situation haben wir diesen Transfer aber schon jetzt realisieren können, was mich sehr freut.“
Spieler für die Zukunft
SGS Herren-Sportchef Jan van den Woldenberg sieht in Maxi einen „Zukunftsspieler“: “Er ist ein junger und entwicklungsfähiger Torwart mit einer guten Athletik, der bereits in der Jugend einige Jahre das SGS-Wappen getragen hat. Obwohl er noch in der U19 spielen dürfte, trauen wir ihm die Entwicklung in der Ersten Mannschaft jetzt absolut schon zu. Er ist ein sehr spannender Spieler für die Zukunft, der unser Torwartteam bereichern wird.“ Maxis Ziele sind – einfach ausgedrückt – Spaß zu haben, viel lernen zu können und auf möglichst viel Spielzeit zu kommen.
