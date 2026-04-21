Neuer Termin: Nelson Valdez trainiert Jugend beim FC Land Wursten

– Foto: Jörg Struwe

Einen ganz besonderen Gast darf der FC Land Wursten am Montag, den 27. April 2026, auf dem Sportplatz in Dorum begrüßen: Nelson Valdez, ehemaliger Bundesliga-Profi und Nationalspieler Paraguays, wird einen Trainingstag mit den Jugendmannschaften des Vereins gestalten.

Valdez blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück: In Deutschland stand er unter anderem für Werder Bremen, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt auf dem Platz, absolvierte über 300 Spiele im Profibereich und nahm mit der paraguayischen Nationalmannschaft an mehreren Weltmeisterschaften teil. Heute engagiert er sich leidenschaftlich in der Nachwuchsförderung – eine Erfahrung, von der nun auch die Nachwuchsspieler des FC Land Wursten profitieren.

Der Trainingstag beginnt um 15:30 Uhr mit einer Begrüßung und einem Austausch zwischen Valdez und den Jugendtrainern. Anschließend folgen zwei Trainingseinheiten: Zunächst von 16:00 bis 17:30 Uhr für die Altersklassen U10 bis U12, danach von 18:00 bis 19:30 Uhr für die U13 bis U16.