Neuer Termin für die Saisoneröffnung des Drittligisten SSV Ulm

Der Drittligist SSV Ulm 1846 Fußball wird seine Saisoneröffnung einen Tag früher als geplant, also am Samstag, den 19. Juli 2025, durchführen. Die Verschiebung wurde notwendig, da das erste Pflichtspiel des Testspielgegners FC Zürich durch die Schweizer Liga terminiert wurde. Der FC Zürich eröffnet die Saison in der Schweiz am Freitag, 25.07., weshalb ein Testspiel am Sonntag für den Verein nicht in Frage kam.