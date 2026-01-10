Neuer Tebe-Vorstand: Fragezeichen bei Lila-Weiß

Archiv: Tebe Fans – Foto: Frank Arlinghaus

Tennis Borussia Berlin verkündet auf seiner Homepage die Neusortierung im Vorstand. Drei amtierende Mitglieder sind in kürzester Zeit ausgeschieden – ein Vorgang, der in dieser Form in der öffentlich dokumentierten Vereinsgeschichte ungewöhnlich ist. Laut Satzung muss der amtierende Vorstandsvorsitzende Günter Brombosch neue Mitglieder im Vorstand dem Aufsichtsrat vorschlagen (§ 10 Abs. 3). Auffällig dabei ist: Brombosch wirkt seit Monaten nicht mehr operativ für den Verein – das bestätigte er Ende 2025 gegenüber FuPa Berlin. Zudem liegt nach seinen eigenen Angaben ein Abwahlantrag des Aufsichtsrats gegen ihn vor. Auf Nachfrage äußert er sich telefonisch

Fr., 05.12.2025, 19:30 Uhr Tennis Borussia Berlin TeBe Berlin SG Union 1919 Klosterfelde Klosterfelde 0 5 Wer sind die Neuen im Vorstand ? Beim Berliner Traditionsverein Tennis Borussia Berlin reißt die Serie sportlicher und organisatorischer Umbrüche nicht ab. Nach einem enttäuschenden Jahresausklang auf dem Platz (nur fünf Zähler Abstand zum Keller) folgt nun eine weitreichende Neusortierung im Vorstand – zumindest nach offizieller Lesart.

Der Oberligist verkündet taufrische Neuigkeiten auf seiner Homepage. Von einer „Verschlankung“ des Vorstands und einer nach „langer intensiver Debatte“ gefundenen Lösung (Vorstand, Aufsichtsrat und Ältestenrat) ist dort die Rede. „Die neuen Vorstandsmitglieder haben sich auf eine klare Aufgabenteilung verständigt, und wollen Entscheidungen künftig gemeinsam treffen". Ariel Gala verantwortet die finanziellen und administrativen Bereiche, Puria Ahmadian (aktiver Jugendtrainer) die sportliche Entwicklung, unterstützt von einer neu entstehenden Scouting-Gruppe. Ex Fußballwochen-Mitarbeiter Uli Krug übernimmt die Öffentlichkeitsarbeit sowie die interne Kommunikation zwischen Fans, Abteilungen und Vereinsgremien.

Vorstandsmitglied Ariel Gala (zweiter vo re) fiebert mit Tebe Fans mit – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Aus dem bisherigen Vorstand scheiden laut Vereinsangaben neben Anna Schmidt auch Christian Rudolph und Jens Maedler aus. Während Schmidt ihr Amt bereits kurz vor Weihnachten niedergelegt hatte, bleibt offen, aus welchen Gründen Rudolph und Maedler nicht mehr Teil des Gremiums sind. Von Rücktritten ist in der Vereinsmeldung nicht die Rede, vielmehr wird der Eindruck einer geplanten Neusortierung vermittelt. Offenen Fragen Ein Blick in die gültige Vereinssatzung zeigt: Weitere Vorstandsmitglieder werden auf Vorschlag des Vorstandsvorsitzenden vom Aufsichtsrat bestellt (§ 10 Abs. 3). Ungewöhnlich ist dabei die aktuelle Situation um Günter Brombosch, eben jenen Vorstandsvorsitzenden. Brombosch ist seit Monaten nicht mehr operativ für den Verein tätig. Zudem liegt nach seinen eigenen Aussagen gegenüber FuPa Berlin ein Abwahlantrag des Aufsichtsrats gegen ihn vor. Geht man von der Satzung aus, wäre der Vorstandsvorsitzende für entsprechende Vorschläge zuständig. Ob und in welcher Form dies erfolgt ist, ist von außen nicht überprüfbar.

Tebe Vorstandsvorsitzender Günter Brombosch re – Foto: Frank Arlinghaus

Dazu Günter Brombosch telefonisch gegenüber FuPa Berlin: „Ich habe die Neuen nicht vorgeschlagen. Auch seinerzeit Puria Ahmadian als kooptiertes Mitglied nicht. Mit dem Vorstandsmitglied Ariel Gala rede ich seit Monaten kein Wort mehr" Auch Tebe äussert sich auf Nachfrage per E-Mail dazu, ob Brombosch die neuen Personalien im Vorstand – wie es die Satzung vorsieht – dem Aufsichtsrat vorgeschlagen hat: „Gerne haben wir Sie informiert, das werden wir auch in Zukunft so halten. Was wir nicht können, dürfen und werden ist allerdings, unsere interne Kommunikation offenzulegen, wie Sie sicher verstehen werden" Ob die formalen Vorgaben der Satzung eingehalten wurden, lässt sich auf Grundlage der öffentlich zugänglichen Informationen nicht abschließend klären. Auffällig ist in diesem Zusammenhang auch die Wortwahl der Vereinsmitteilung selbst. Dort heißt es, Puria Ahmadian sei „vom Aufsichtsrat als stimmberechtigtes Mitglied des Vorstands berufen“ worden, Uli Krug sei „vom Aufsichtsrat bestellt“ worden. Ein Vorschlag des Vorstandsvorsitzenden wird in der Mitteilung nicht erwähnt. Festzuhalten ist auch, dass die verschiedenen offiziellen Darstellungen derzeit nicht übereinstimmen. Während in der Vereinsmitteilung und in E-Mails des Klubs bereits Ariel Gala, Puria Ahmadian und Uli Krug als aktueller Vorstand genannt werden, führt das Impressum der Vereinswebsite weiterhin die bisherigen Vorstandsmitglieder Jens Maedler, Christian Rudolph und Anna Schmidt als vertretungsberechtigt. Welche Zusammensetzung aktuell formell gilt, ist damit öffentlich nicht eindeutig nachvollziehbar. Ex-Fußballwochen-Mitarbeiter Uli Krug übernimmt der Vereinsnachricht zufolge als neues Vorstandsmitglied Aufgaben in der Öffentlichkeitsarbeit. Diese personelle Konstellation wird in der Vereinsöffentlichkeit aufmerksam verfolgt. Auf der Homepage kündigt Krug an, Kommunikation und Transparenz zwischen Fans, Abteilungen und Vereinsgremien verbessern zu wollen Sportliche Lage und Ist-Stand All dies geschieht vor dem Hintergrund einer sportlich angespannten Lage. Der einstige Regionalligist rangiert aktuell im unteren Mittelfeld der Oberliga, die Nähe zur Abstiegszone ist spürbar. Die neuen Vorstandsmitglieder sprechen von bislang ungenutzten Potenzialen und Ideen, die man künftig heben wolle. Aus einer offiziell kommunizierten Umstrukturierung ist damit eine strukturell weitreichende Veränderung der Vereinsführung geworden – eine, deren Nachwirkungen den Verein noch länger beschäftigen könnten.

Trainerstaff steht sportlich unter Druck – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress